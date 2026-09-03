خیرین پیشتازان توسعه آموزش و پرورش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی پیش از ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح یک سالن ورزشی خیرساز با تقدیر از اقدام خیرخواهانه پروفسور محسن عدالت، اظهار کرد: خیرین کاشان همواره در حوزههای مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پیشتاز بودهاند و این اقدام ارزشمند نیز گامی در مسیر تعالی آموزش و پرورش و افزایش نشاط و امید در میان دانشآموزان است.
وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور ابراز کرد: تربیت نسل جوان و آموزش و پرورش از مهمترین ارکان پیشرفت کشور است و اقدامات خیرین در این حوزه میتواند زمینهساز تعالی و پیشرفت جامعه باشد؛ در این زمینه، شهرستان کاشان نیز از مناطق پیشتاز در فعالیتهای خیرخواهانه در حوزه آموزش و پرورش است.
فرماندار کاشان با قدردانی از پروفسور محسن عدالت، تصریح کرد: این اقدام با دغدغه اجتماعی، نیت خیر و نگاه مسئولانه به آینده نسل جوان انجام شده و بدون تردید آثار و برکات آن در سالهای آینده در زندگی دانشآموزان و جامعه نمایان خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در کنار مراکز آموزشی گفت: ورزش علاوه بر سلامت جسم و روان دانشآموزان، در بهبود عملکرد تحصیلی آنان نیز تأثیرگذار است و میتواند زمینه کشف استعدادهای ورزشی، تقویت روحیه کار گروهی، قانونپذیری و ایجاد انسجام اجتماعی را فراهم کند.
راعی ادامه داد: دانشآموزانی که در فعالیتهای ورزشی حضور پیدا میکنند، نظم، همکاری و قانونپذیری را در عمل میآموزند و این مهارتها میتواند در آینده از آنان افرادی توانمند و مؤثر برای جامعه بسازد.
وی همچنین با اشاره به نقش خیرین در ایجاد فضاهای آموزشی و ورزشی گفت: خیرین بزرگوار علاوه بر عزت و جایگاهی که در دنیا به دست میآورند، از دعای خیر دانشآموزان و خانوادههای آنان بهرهمند خواهند شد و اجر این اقدامات خیرخواهانه نزد خداوند نیز محفوظ است.
فرماندار کاشان افزود: ساخت فضاهای آموزشی و ورزشی از جمله اقدامات ماندگاری است که میتوان آن را صدقه جاریه دانست؛ چراکه تا زمانی که این بناها پابرجا هستند و به مردم و دانشآموزان خدمت میکنند، خیر و منفعت آن نیز برای بانیان و خیرین ادامه خواهد داشت.
وی بر ضرورت ترویج فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین آیینهایی تنها برای افتتاح یک پروژه نیست، بلکه فرصتی برای معرفی نیازهای جامعه، ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری و ایجاد انگیزه و بستر برای حضور بیشتر خیرین در عرصههای مختلف است.
راعی با اشاره به نمونههای کوچکتر مشارکت خیرین در مدارس اظهار کرد: پیش از افتتاح این سالن ورزشی، در یکی از فضاهای آموزشی که امکان مناسبی برای ورزش دانشآموزان وجود نداشت، با مشارکت خیرین یک فضای بلااستفاده تغییر کاربری داده و برای فعالیتهای ورزشی آماده شده بود که این اقدامات نشاندهنده تأثیر مشارکت خیرین در ارتقای امکانات آموزشی و تربیتی است.
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