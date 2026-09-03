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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

خیرین پیشتازان توسعه آموزش و پرورش هستند

خیرین پیشتازان توسعه آموزش و پرورش هستند

کاشان - فرماندار کاشان گفت: احداث فضاهای ورزشی در جوار مدارس، علاوه بر ایجاد نشاط و امید در میان دانش‌آموزان، زمینه کشف استعدادها، تقویت کار گروهی و تربیت نسلی قانون‌پذیر را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی پیش از ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح یک سالن ورزشی خیرساز با تقدیر از اقدام خیرخواهانه پروفسور محسن عدالت، اظهار کرد: خیرین کاشان همواره در حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پیشتاز بوده‌اند و این اقدام ارزشمند نیز گامی در مسیر تعالی آموزش و پرورش و افزایش نشاط و امید در میان دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور ابراز کرد: تربیت نسل جوان و آموزش و پرورش از مهم‌ترین ارکان پیشرفت کشور است و اقدامات خیرین در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تعالی و پیشرفت جامعه باشد؛ در این زمینه، شهرستان کاشان نیز از مناطق پیشتاز در فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه آموزش و پرورش است.

فرماندار کاشان با قدردانی از پروفسور محسن عدالت، تصریح کرد: این اقدام با دغدغه اجتماعی، نیت خیر و نگاه مسئولانه به آینده نسل جوان انجام شده و بدون تردید آثار و برکات آن در سال‌های آینده در زندگی دانش‌آموزان و جامعه نمایان خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در کنار مراکز آموزشی گفت: ورزش علاوه بر سلامت جسم و روان دانش‌آموزان، در بهبود عملکرد تحصیلی آنان نیز تأثیرگذار است و می‌تواند زمینه کشف استعدادهای ورزشی، تقویت روحیه کار گروهی، قانون‌پذیری و ایجاد انسجام اجتماعی را فراهم کند.

راعی ادامه داد: دانش‌آموزانی که در فعالیت‌های ورزشی حضور پیدا می‌کنند، نظم، همکاری و قانون‌پذیری را در عمل می‌آموزند و این مهارت‌ها می‌تواند در آینده از آنان افرادی توانمند و مؤثر برای جامعه بسازد.

وی همچنین با اشاره به نقش خیرین در ایجاد فضاهای آموزشی و ورزشی گفت: خیرین بزرگوار علاوه بر عزت و جایگاهی که در دنیا به دست می‌آورند، از دعای خیر دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بهره‌مند خواهند شد و اجر این اقدامات خیرخواهانه نزد خداوند نیز محفوظ است.

فرماندار کاشان افزود: ساخت فضاهای آموزشی و ورزشی از جمله اقدامات ماندگاری است که می‌توان آن را صدقه جاریه دانست؛ چراکه تا زمانی که این بناها پابرجا هستند و به مردم و دانش‌آموزان خدمت می‌کنند، خیر و منفعت آن نیز برای بانیان و خیرین ادامه خواهد داشت.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین آیین‌هایی تنها برای افتتاح یک پروژه نیست، بلکه فرصتی برای معرفی نیازهای جامعه، ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری و ایجاد انگیزه و بستر برای حضور بیشتر خیرین در عرصه‌های مختلف است.

راعی با اشاره به نمونه‌های کوچک‌تر مشارکت خیرین در مدارس اظهار کرد: پیش از افتتاح این سالن ورزشی، در یکی از فضاهای آموزشی که امکان مناسبی برای ورزش دانش‌آموزان وجود نداشت، با مشارکت خیرین یک فضای بلااستفاده تغییر کاربری داده و برای فعالیت‌های ورزشی آماده شده بود که این اقدامات نشان‌دهنده تأثیر مشارکت خیرین در ارتقای امکانات آموزشی و تربیتی است.

کد مطلب 6936457

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