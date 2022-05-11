بالغ بر ۴۹ هزار عنوان کتاب روز اول نمایشگاه کتاب فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی قائم مقام و سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص عدم راهنمایی و مشاوره برای اطلاع رسانی غرفه‌ها گفت: در خصوص بحث اطلاع رسانی غرفه‌های مخصوصی در نظر گرفته شده است که در آخرین جای شبستان اصلی محل نمایشگاه کتاب دوستان ما مستقر هستند و در حال توزیع نقشه و پاسخگویی به مخاطبان هستند.

وی افزود: بعد از آخرین تغییرات غرفه‌ها، راهنمای راهروها هم امشب نصب می‌شود. در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونایی، هدایت رسانه‌ها برای دستورالعمل‌های مقابله با ویروس کرونا اعم از زدن ماسک بسیار ضروری است. ما هم در ورودی اصلی شبستان و تبلیغات نمایشگاه کتاب و پوسترهای فرعی، این مسئله را به مخاطبان القا کردیم. با توجه به اینکه نمایشگاه در روز اول کاری خود قرار دارد تهویه‌های شبستان به خوبی کار می‌کنند.

قائم مقام سی و سومین نمایشگاه کتاب افزود: در بخش‌هایی مثل راهروها هم ما امسال غرفه سازی نداریم و این سبب شده است که فضای نمایشگاه بزرگ‌تر باشد و تهویه‌ها به خوبی کار کنند. ناظران هم برای رعایت زدن ماسک و مسائل بهداشتی تذکرات لازم را می‌دهند؛ البته این نکته را باید در نظر داشت که استفاده از ماسک و رعایت مسائل بهداشتی به طور کلی کاهش پیدا کرده است. متأسفانه زیرساخت‌ها برای برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب در مصلای تهران به خوبی طراحی نشده و ما باید به تمامی غرفه‌ها اینترنت بدهیم. بعضی از ناشران علیرغم اطلاع رسانی در لحظات آخر به مصلا مراجعه کرده اند و ما از آنجایی که درگیر توسعه زیرساخت‌های نمایشگاه بودیم مسائلی مانند اینترنت به حاشیه رفته است اما در حال بهبود وضع اینترنت نمایشگاه هستیم.

رمضانی در ادامه گفت: از دیروز نمایشگاه کتاب به صورت ۲۴ ساعته باز بوده و پذیرای ناشران برای چیدمان غرفه‌ها بوده است. در خصوص مسئله دستگاه‌های کارت خوان که بعضی از غرفه‌ها هنوز از آن بهره مند نیستند بانک تعهد داده است که مسئله را حل کند. از ۲ هزار و ۸۰۰ ناشر که اعلام حضور کردند هزار و ۷۰۰ ناشر به صورت حضوری و مجازی و هزار و ۱۰۰ ناشر فقط به صورت مجازی در این نمایشگاه حضور دارند؛ تا صبح امروز ۸۰ درصد غرفه‌ها پر بوده که چندین ساعت پس از اولین روز نمایشگاه کتاب این تعداد به حدود ۹۳ درصد رسیده است.

سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب افزود: امروز ظهر نیز غرفه‌هایی که وجه واریز کرده بودند و به دلایلی نتوانسته بودند در نمایشگاه حضور پیدا کنند با سایر متقاضیان پر شده است و همچنان برای تحویل غرفه از سوی ناشران درخواست‌های بسیار زیادی را داریم.

وی در پایان به ارائه آماری از بخش مجازی سی و سومین نمایشگاه کتاب پرداخت و گفت: از صبح امروز و از ساعت ۱۰ صبح که نمایشگاه کتاب اولین روز کاری خود را آغاز کره است که ۱۸۰ هزار عنوان کتاب در آن عرضه شده و همچنان در حال تکمیل است ۱۶ هزار و ۵۰۰ سفارش از طریق بخش مجازی نمایشگاه کتاب به ارزش ۴۲۰ میلیون تومان خریداری شده است. همچنین از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ عنوان از سوی ناشران آماده ارسال است و در مجموع ۴۹ هزار و ۶۹۴ کتاب در بخش مجازی نمایشگاه کتاب تنها در روز اول فروخته شده است.