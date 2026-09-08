به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی در آیین بهرهبرداری از آبشیرینکن شهر بنک اظهار داشت: این طرح با ظرفیت تولید روزانه پنج هزار مترمکعب آب اجرا شده و بخشی از نیاز آبی شهر بنک را تأمین میکند.
وی افزود: این آبشیرینکن جمعیتی معادل ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر را تحت پوشش قرار میدهد و عملیات اجرایی آن طی ۱۲ ماه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: برای انتقال آب تولیدی این تأسیسات، پنج هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال احداث شده و دبی ایستگاه نیز ۵۸ لیتر بر ثانیه است.
بردستانی اعتبار اجرای این پروژه را ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه آبشیرینکنها در استان بوشهر ادامه داد: استفاده از ظرفیت آبشیرینکنها یکی از راهکارهای مهم برای تأمین پایدار آب آشامیدنی در مناطق ساحلی و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه آبشیرینکنها در کنار اجرای خطوط انتقال و توسعه شبکههای توزیع، نقش مؤثری در افزایش پایداری تأمین آب شهرها و روستاهای استان بوشهر دارد.
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