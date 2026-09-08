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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

آب‌شیرین‌کن ۵۰۰۰ مترمکعبی بنک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

آب‌شیرین‌کن ۵۰۰۰ مترمکعبی بنک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از آغاز بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی شهر بنک در شهرستان کنگان با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی در آیین بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن شهر بنک اظهار داشت: این طرح با ظرفیت تولید روزانه پنج هزار مترمکعب آب اجرا شده و بخشی از نیاز آبی شهر بنک را تأمین می‌کند.

وی افزود: این آب‌شیرین‌کن جمعیتی معادل ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و عملیات اجرایی آن طی ۱۲ ماه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: برای انتقال آب تولیدی این تأسیسات، پنج هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال احداث شده و دبی ایستگاه نیز ۵۸ لیتر بر ثانیه است.

بردستانی اعتبار اجرای این پروژه را ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در استان بوشهر ادامه داد: استفاده از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها یکی از راهکارهای مهم برای تأمین پایدار آب آشامیدنی در مناطق ساحلی و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در کنار اجرای خطوط انتقال و توسعه شبکه‌های توزیع، نقش مؤثری در افزایش پایداری تأمین آب شهرها و روستاهای استان بوشهر دارد.

کد مطلب 6941125

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