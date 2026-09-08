به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از محور ناصری به شنبه اظهار کرد: عملیات آسفالت یک کیلومتر از این محور انجام شده و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، ۲ کیلومتر دیگر نیز طی روزهای آتی تکمیل خواهد شد.
وی افزود: سه کیلومتر باقیمانده از این پروژه نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با توجه به انجام بخشی از عملیات اجرایی، این قسمت نیز هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
فرماندار دشتی با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و تأکید بر اهمیت تکمیل این محور گفت: تسریع در اجرای پروژههای راهسازی و بهبود مسیرهای ارتباطی از مطالبات مهم مردم این منطقه است و در تلاشیم با پیگیریهای انجام شده و نگاه ویژه دولت وفاق ملی به اتمام پروژه های اولویت دار، عملیات اجرایی این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد و یک مطالبه چندین ساله و به حق مردم در این دولت به سرانجام برسد.
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