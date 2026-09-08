به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان پسر عشایر با تأکید بر جایگاه جامعه عشایری در هویت ملی، اظهار کرد: فرهنگ عشایری بخشی از افتخار ملی کشور است و سخت‌کوشی و تاب‌آوری این جامعه از سرمایه‌های ارزشمند ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به میزبانی اصفهان از دانش‌آموزان عشایری سراسر کشور گفت: اصفهان، شهر هنر، علم و حکمت، از میزبانی این رویداد ملی خرسند است و امیدواریم دانش‌آموزان از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهر بهره‌مند شوند.

استاندار اصفهان تحقق عدالت آموزشی را یکی از تعهدات مهم دولت دانست و گفت: عدالت آموزشی به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان و توزیع عادلانه خدمات آموزشی در سراسر کشور است.

جمالی‌نژاد ادامه داد: توزیع متوازن امکانات علاوه بر تحقق عدالت، در تقویت امنیت اجتماعی و ملی نیز نقش مهمی دارد و فرزندان جامعه عشایری نیز باید از این فرصت‌ها برخوردار باشند.

وی اردوی دانش‌آموزان عشایری را فرصتی برای ایجاد دوستی‌های ماندگار، تقویت وحدت و هم‌افزایی میان فرزندان اقوام مختلف توصیف کرد و افزود: دانش‌آموزان عشایری سفیران فرهنگ‌های کهن این سرزمین هستند و در این اردو می‌توانند تجربه زندگی جمعی، مسئولیت‌پذیری و کار گروهی را تمرین کنند.

استاندار اصفهان تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی، تقویت ابعاد اخلاقی و اعتقادی، توجه به کرامت انسانی و توسعه مهارت‌های علمی، زیستی و زندگی را از محورهای مهم تربیت نسل آینده برشمرد و تأکید کرد دانش‌آموزان علاوه بر کتاب و درس، باید مهارت‌های زندگی و ارتباط مؤثر را نیز بیاموزند.

اردوی عشایری گامی عملی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تربیتی است

در این آیین همچنین محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: عدالت آموزشی یکی از ارکان اصلی گفتمان دولت چهاردهم است و دغدغه ریاست جمهوری و وزیر آموزش و پرورش، تحقق این عدالت در جای‌جای کشور و برای همه دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: نهضت توسعه عدالت آموزشی تنها به توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر تربیتی و فرهنگی برای دانش‌آموزان نیز بخش مهمی از این رویکرد است و برگزاری اردوی ویژه دانش‌آموزان عشایر در همین راستا قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: این رویداد از نگاه فقط آموزشی و کلاس‌محور عبور کرده و به سمت نگاه تربیتی همه‌جانبه حرکت می‌کند زیرا دانش‌آموزان در این اردو علاوه بر تفریح و نشاط، فرصت تجربه زیسته اجتماعی، کار تیمی، همکاری، تعاون، باهم‌بودن و شناخت محیط‌های جدید را پیدا می‌کنند.