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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

استاندار اصفهان: عدالت آموزشی فرصت برابر می‌خواهد

استاندار اصفهان: عدالت آموزشی فرصت برابر می‌خواهد

اصفهان- استاندار اصفهان گفت: عدالت آموزشی به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان و توزیع عادلانه خدمات آموزشی در سراسر کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح بیست‌وپنجمین اردوی کشوری دانش‌آموزان پسر عشایر با تأکید بر جایگاه جامعه عشایری در هویت ملی، اظهار کرد: فرهنگ عشایری بخشی از افتخار ملی کشور است و سخت‌کوشی و تاب‌آوری این جامعه از سرمایه‌های ارزشمند ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به میزبانی اصفهان از دانش‌آموزان عشایری سراسر کشور گفت: اصفهان، شهر هنر، علم و حکمت، از میزبانی این رویداد ملی خرسند است و امیدواریم دانش‌آموزان از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهر بهره‌مند شوند.

استاندار اصفهان تحقق عدالت آموزشی را یکی از تعهدات مهم دولت دانست و گفت: عدالت آموزشی به معنای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان و توزیع عادلانه خدمات آموزشی در سراسر کشور است.

جمالی‌نژاد ادامه داد: توزیع متوازن امکانات علاوه بر تحقق عدالت، در تقویت امنیت اجتماعی و ملی نیز نقش مهمی دارد و فرزندان جامعه عشایری نیز باید از این فرصت‌ها برخوردار باشند.

وی اردوی دانش‌آموزان عشایری را فرصتی برای ایجاد دوستی‌های ماندگار، تقویت وحدت و هم‌افزایی میان فرزندان اقوام مختلف توصیف کرد و افزود: دانش‌آموزان عشایری سفیران فرهنگ‌های کهن این سرزمین هستند و در این اردو می‌توانند تجربه زندگی جمعی، مسئولیت‌پذیری و کار گروهی را تمرین کنند.

استاندار اصفهان تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی، تقویت ابعاد اخلاقی و اعتقادی، توجه به کرامت انسانی و توسعه مهارت‌های علمی، زیستی و زندگی را از محورهای مهم تربیت نسل آینده برشمرد و تأکید کرد دانش‌آموزان علاوه بر کتاب و درس، باید مهارت‌های زندگی و ارتباط مؤثر را نیز بیاموزند.

اردوی عشایری گامی عملی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تربیتی است

در این آیین همچنین محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: عدالت آموزشی یکی از ارکان اصلی گفتمان دولت چهاردهم است و دغدغه ریاست جمهوری و وزیر آموزش و پرورش، تحقق این عدالت در جای‌جای کشور و برای همه دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: نهضت توسعه عدالت آموزشی تنها به توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر تربیتی و فرهنگی برای دانش‌آموزان نیز بخش مهمی از این رویکرد است و برگزاری اردوی ویژه دانش‌آموزان عشایر در همین راستا قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: این رویداد از نگاه فقط آموزشی و کلاس‌محور عبور کرده و به سمت نگاه تربیتی همه‌جانبه حرکت می‌کند زیرا دانش‌آموزان در این اردو علاوه بر تفریح و نشاط، فرصت تجربه زیسته اجتماعی، کار تیمی، همکاری، تعاون، باهم‌بودن و شناخت محیط‌های جدید را پیدا می‌کنند.

کد مطلب 6941104

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