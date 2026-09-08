معاون سپاه لرستان: جنگ امروز ما یک «جنگ وجودی و تمدنی» است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد برامکی صبح امروز سهشنبه در نشست شورای اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، با اشاره به ظرفیتهای عظیم فرهنگی در سطح استان و شهرستانها، اظهار کرد: ظرفیتهای مردمی و شوراهای اداری و فکری که با حضور اعضای مؤثر از نماینده ولیفقیه تا استاندار در استان شکلگرفته، بستر مناسبی برای ترسیم مباحث فرهنگی است؛ در این میان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان مهمترین وزارتخانه کشور باید جایگاه و رسالت خطیر خود را باقدرت دنبال کند.
جنگ امروز ما یک «جنگ وجودی و تمدنی» است
وی با اشاره به دیدگاههای اندیشمندان در حوزه تمدنی و فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: فرهنگ، آنگونه که برخی تصور میکنند تنها پوستهای ظاهری نیست، بلکه فرهنگ همان عقل، بینش و پیونددهنده تمام ابعاد وجودی انسانها است. رهبر معظم انقلاب همواره فرهنگ را در رأس اولویتها دانستهاند؛ درست است که امروز اقتصاد یک ضرورت عاجل است، اما قوام یک نظام محکم و پابرجا بر دوش ابزارها و بنیانهای تمدنی و فرهنگی استوار است.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، جنگ امروز را فراتر از منازعات سیاسی و نظامی خواند و افزود: جنگ امروز ما یک «جنگ وجودی و تمدنی» است و بیشک در این عرصه با اتکا به عزم، اراده و اندیشه انقلابی، پیروز نهایی خواهیم بود؛ چنانکه دستاوردهای خیرهکننده کشور در حوزههای دفاعی و اقتدار ملی، معادلات دشمنان را بههمریخته و امروز دشمنان در برابر اراده ملت ایران به استیصال رسیدهاند.
لزوم برگزاری باشکوه کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان
سرهنگ برامکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اثرگذاری عمیق هنر میدانی و مردمی، یادآور شد: اجرای برنامههایی نظیر شبهای شعر و بهویژه «تئاترهای خیابانی» در سطح محلات و شهرستانها، تأثیرات شگرف و عمیقی بر تغییر نگاه عمومی و نشاط اجتماعی دارد.
وی با ذکر نمونهای از اجرای تئاتر خیابانی در مناطق حاشیهای و تغییر نام محلات به «کوی امید»، تصریح کرد: هنر مردمی نهتنها دیدگاهها را تغییر میدهد، بلکه موجب پویایی، امیدآفرینی و ارتقای ارزشهای محیطی میشود و مسئولان باید از این ظرفیت ارزشمند نهایت بهره را ببرند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان تأکید کرد: همانگونه که تجارب ارزشمند گذشته نشان داده است، اعتبارات و پول همواره اولویت نخست نیست؛ بلکه برنامه خوب، اجرای دقیق و انگیزه بالاست که منابع و امکانات را به دنبال خود میآورد. امروز نیازمند فضاسازی مناسب، پایکار آوردن تمامی ظرفیتها و خلق حماسهای دیگر در شان و منزلت شهدای هنرمند استان هستیم.
توطئههای دشمن در جنگشناختی
سرهنگ برامکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار حضور مردمی در صحنههای مختلف و نمونههایی از خودجوش بودن این حرکتها از جمله خدمترسانی شبانه و مردمی در مناسبتها، تصریح کرد: حضور و پایکار بودن مردم، بزرگترین سرمایه نظام است. وقتی کار باانگیزه و اخلاص آغاز شود، مردم خود با تمام وجود پایکار میآیند؛ نمونه بارز آن استمرار برنامههای مردمی است که بدون اتکا به منابع دولتی و با عشق و اراده قلبی مدیریت میشود.
وی با اشاره به توطئههای دشمن در جنگشناختی و تلاش برای تغییر ذائقه فرهنگی جامعه، گفت: دشمن در عرصههای نظامی، امنیتی، کودتا و اقتصادی شکستخورده و امروز تمرکز خود را بر جنگ رسانهای و تغییر محاسبات گذاشته است؛ اما با هوشمندی مردم و مسئولان و با اتکا به ریشههای اصیل فرهنگی و دینی، در این میدان نیز ناکام خواهد ماند.
لزوم برگزاری باشکوه کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان با تأکید بر اینکه مشکلات وجود دارد؛ اما هرگز نمیتواند اراده ملت را متوقف کند، تصریح کرد: وظیفه ما بهعنوان خادمان فرهنگ و هنر و سربازان نظام این است که با دمیدن روح امید واقعی در جامعه، از ظرفیت عظیم هنرمندان برای اعتلای ارزشهای انقلاب اسلامی بهره بگیریم و سپاه نیز در تمامی این مسیر، در کنار مجموعههای فرهنگی خواهد بود.
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