به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه معارفه مدیرکل جدید کتابخانه‌های عمومی خوزستان که با حضور رئیس نهاد کتابخانه‌های کشور برگزار شد، بیان کرد: کتابخوانی در عرصه فردی و اجتماعی موثر است. امیدوار هستیم در گستره ملی، کشوری و استانی تحولی در عرصه کتاب و کتابخوانی ایجاد شود.

استاندار خوزستان گفت: نوآوری، خلاقیت، ایده های نو و جدید می تواند افق های تازه ای را روبروی ما باز کند. همچنین باعث می شود نسل جوان و آینده ساز ما بهتر و بیشتر با معقوله مطالعه و کتابخوانی آشنا شود و ارتباط داشته باشند.

وی با بیان اینکه رابطه مستقیمی بین امر کتاب خوانی و کاهش آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای وجود دارد، تصریح کرد: باید در راستای توسعه، بازطراحی و ایجاد فضاهای جذاب کتابخانه ها در راستای جذب مخاطب بیشتر تلاش کرد و ما نیز از این موضوع حمایت خواهیم کرد.

استاندار خوزستان به سیره رهبر شهید در خصوص امر کتابخوانی اشاره کرد و افزود: معظم له به امر کتابخوانی تاکید خاص و ویژه ای داشتند، کتاب های بسیاری را مطالعه فرمودند ، بسیاری کتاب را تغریض کرده و حاشیه نوشتند که این علاقه وافر در خانواده ایشان به چشم می خورد.

موالی زاده با تاکید بر اینکه سنت کتابخوانی را باید احیا کرد، ادامه داد: خوزستان یک استان فرهنگی با تاریخ بلندمدت، دارای تمدن شکوهمندی است که ریشه در تاریخی هفت هزار ساله دارد؛ مردم این سرزمین علاقمند مطالعه و جستجوگر هستند که با توسعه فضاهای مطالعه به روش های مختلف در شهرها، روستاها و بخش ها می توان این سنت را توسعه داد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های عباس حسین‌زاده مدیرکل پیشین کتابخانه های خوزستان و خدمات لیلا بذرکار در دوره سرپرستی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تقدیر و بیان کرد: حجت الاسلام منابی انسانی خوش فکر، خلاق و پیگیر هستند، برای وی در مسیر پیش رو آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون داریم، انشالله ارتباط بین مدیران برقرار باشد و با هم افزایی کمک کنند این مسیر پیش رود.