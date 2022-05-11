به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان جهانبخش روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه بسیج سازندگی مولود انقلاب اسلامی، بسیج و سپاه است اظهار داشت: مردم از جهاد سازندگی سابق، کار همگانی و مردمی را دیده بودند، مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند که کار کشور تنها با کار جهادی و انقلابی به سامان خواهد رسید.

فعالیت ۲۵۸۳ گروه جهادی در لرستان

وی با اشاره به کارهای جهادی در حوزه‌های مختلف عنوان کرد: بسیج سازندگی نیز با محوریت محرومیت زدایی از روستاها و مناطق عشایری و همچنین حاشیه شهرها تشکیل شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به فعالیت دو هزار و ۵۸۳ گروه جهادی با جمعیت ۳۰ هزار عضو در لرستان بیان داشت: این گروههای جهادی در عرصه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، اشتغال، آموزش، توزیع بسته‌های معیشتی، و… فعالیت دارند.

سرهنگ جهانبخش در ادامه سخنان خود با اشاره به ایجاد ۷۰۷ صندوق قرض الحسنه خانگی، مردمی و مستقل در بسیج سازندگی لرستان بیان داشت: موجودی این صندوق‌ها در حال حاضر ۲۵ میلیارد تومان است و دو برابر آن هم از بانک‌ها با توجه به گردش بانکی که داشته‌اند، تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی گفت: نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان نیز از سال ۱۴۰۰ تا کنون از محل اعتبارات دولت و همچنین بنیاد علوی به بیش از دو هزار نفر برای ایجاد مشاغل خانگی، صنایع تبدیلی، کشاورزی و حاشیه شهر تسهیلات پرداخت کرده‌ایم.

آب‌رسانی به ۳۰۰ روستا در ۳۰ ماه

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۰ توجه ویژه ای به حوزه آب شرب استان شد گفت: در این راستا مبلغ ۴۲۵ میلیارد تومان در اختیار بسیج سازندگی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) قرار گرفت که پروژه‌های آب شرب روستاهای استان به تعداد ۳۰۰ مورد را ظرف ۳۰ ماه عملیاتی خواهیم کرد.

سرهنگ جهانبخش با بیان اینکه آب رسانی به این روستاها در قالب ۲۰ مجتمع انجام می‌گیرد عنوان کرد: دو مورد از این مجتمع‌ها در دورود و دلفان آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه آب رسانی یکی از پروژه‌های بزرگ ما در استان و کار مهم و چشمگیری است تصریح کرد: سال گذشته با اعتبار پنج میلیارد تومان برای احداث پنج کیلومتر کانال آب بر کشاورزی برای ما اختصاص پیدا کرد که با کار جهادی و شبانه روزی و همچنین مشارکت مردم ۲۵ کیلومتر کانال آبر کشاورزی را در استان احداث کردیم.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان تاکید کرد: امسال بیش از ۱۱ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت از محل اعتبارات توازن به بسیج سازندگی اختصاص یافت که با این اعتبار قرار بود ۱۲ کیلومتر کانال آب بر کشاورزی احداث کنیم که باز هم با کار جهادی، ۵۵ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته که تا پایان سال به نتیجه خواهد رسید.

توزیع ۴۳۷ هزار بسته معیشتی

سرهنگ جهانبخش در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ۴۳۷ هزار بسته معیشتی از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون در بین نیازمندان توزیع شده است افزود: اهدای هزار مورد جهیزیه، آزادی ۲۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد، توزیع ۳۴ هزار کیف و لوازم التحریر، تجلیل از ۹۰۰ نفر از کادر درمان و… از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا یک میلیون و ۳۷۰ هزار طبخ غذا برای توزیع در بین نیازمندان داشتیم و در این ماه رمضان نیز با کمک کمیته امداد، نزدیک به ۸۵۰ هزار طبخ غذا به صورت روزانه در محلات حاشیه نشین داشته‌ایم.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به برنامه ریزی برای احداث پروژه‌های زیرساختی و همچنین توجه به حوزه اشتغال عنوان کرد: ارائه خدمات در محلات حاشیه نشین از دیگر برنامه‌های مهم این نهاد است.

آمادگی برای کمک در حوزه ایجاد اشتغال

سرهنگ جهانبخش در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی در حوزه اشتغال عنوان کرد: ۴۰ مورد از صندوق‌های قرض الحسنه یاد شده، تبدیل به تعاونی شده‌اند.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در حوزه تولید بیان داشت: در حوزه اشتغال آمادگی کامل داریم که با همکاری دستگاه‌های دیگر، هم افزایی داشته باشیم.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برای حوزه اشتغال می‌توانیم سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات داشته باشیم افزود: می‌طلبد که سایر دستگاه‌های اجرایی و متولی نیز در این رابطه پای کار بیایند.