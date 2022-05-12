رقم بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عادل کریم وزیر برق عراق گفت: عراق با ایران درباره صادرات روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به توافق رسیده است.

وی تصریح کرد: عراق ۵ تا ۱۰ سال آینده به گاز ایران نیازمند است. ایران در حال حاضر روزانه ۳۵-۳۸ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌کند.در صورت ثبات در صادرات گاز از ایران به موجب توافقات، تولید برق عراق در فصل تابستان به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید.

کریم افزود: عراق مبلغ ۱.۶۹۲ میلیارد دلار بابت خرید گاز به ایران بدهکار است. در صورت تصویب قوانین مربوطه در مجلس، عراق می‌تواند از اول ژوئن برای پرداخت بدهی به ایران اقدام کند.

وی تأکید کرد که اتصال برق عراق به ترکیه تا یک هفته آینده برقرار می‌شود. همچنین هفته آینده عراق با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اتصال شبکه برق عراق به این کشورها مذاکره خواهد کرد.

کریم افزود که با اتصال برق عراق به عربستان، در فاز اول ۵۰۰ مگاوات و در فاز دوم ۱۵۰۰ مگاوات برق از عربستان به عراق صادر خواهد شد.

او همچنین از توافق با قطر برای واردات گاز از این کشور در فصل زمستان خبر داد و گفت که این گاز از طریق کشتی‌های حامل سوخت خواهد بود.

وی گفت که تولید برق عراق در حال حاضر ۲۱ هزار مگاوات است که ۷ تا ۸ هزار مگاوات از آن به گاز ایرانی متکی است.