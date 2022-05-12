  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۷:۴۸

وزیر برق عراق تشریح کرد؛

رقم بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز

رقم بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز

وزیر برق عراق به رقم بدهی کشورش به ایران بابت خرید گاز اشاره کرد و گفت: عراق ۵ تا ۱۰ سال آینده به گاز ایران نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عادل کریم وزیر برق عراق گفت: عراق با ایران درباره صادرات روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به توافق رسیده است.

وی تصریح کرد: عراق ۵ تا ۱۰ سال آینده به گاز ایران نیازمند است. ایران در حال حاضر روزانه ۳۵-۳۸ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌کند.در صورت ثبات در صادرات گاز از ایران به موجب توافقات، تولید برق عراق در فصل تابستان به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید.

کریم افزود: عراق مبلغ ۱.۶۹۲ میلیارد دلار بابت خرید گاز به ایران بدهکار است. در صورت تصویب قوانین مربوطه در مجلس، عراق می‌تواند از اول ژوئن برای پرداخت بدهی به ایران اقدام کند.

وی تأکید کرد که اتصال برق عراق به ترکیه تا یک هفته آینده برقرار می‌شود. همچنین هفته آینده عراق با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اتصال شبکه برق عراق به این کشورها مذاکره خواهد کرد.

کریم افزود که با اتصال برق عراق به عربستان، در فاز اول ۵۰۰ مگاوات و در فاز دوم ۱۵۰۰ مگاوات برق از عربستان به عراق صادر خواهد شد.

او همچنین از توافق با قطر برای واردات گاز از این کشور در فصل زمستان خبر داد و گفت که این گاز از طریق کشتی‌های حامل سوخت خواهد بود.

وی گفت که تولید برق عراق در حال حاضر ۲۱ هزار مگاوات است که ۷ تا ۸ هزار مگاوات از آن به گاز ایرانی متکی است.

کد مطلب 5488002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباسي IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام و احترام آيا كسي دنبا مطالبات ايران از جهت خسارات وارده از بات جنگ عليه ايران هست؟!. چي شد نتيجه استمرار در جنگ؟
    • مردانی IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      بله ، کشوری که هم نفت داره و هم گاز ، باید این اقلام را از ایران بگیرد و منابع خودش را ذخیره کند ، چو قرار نیست پولی بابت خرید هایش پرداخت کند،
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      پس بدهیشون بابت هشت سال جنگ خانمان سوز چی میشه
    • طاهر 🇮🇷 IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مطمئن باش مثل کره وجاهای دیگه بدهی گاز و نمیده آخرش میگن آمریکا نمیزاره
    • ایرانی IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خداارتون نگذره که واسه همه مامانیت واسه ملت خودتون زن بابا. اگرمشترکی یک دوره بدهی گازداشته باشه سریعاشرکت گازاقدام به قطع گازاون مشترک خواهدکردولی براداران عراقی نسیت که دردو ان جنگ هست ساله خیلی بهتون لطف داشتن یک ملیاردهفصدمیلیون بدهی داره بازهم قرادادبستن
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      وقتی پول نمی دهند خوب صادر نکنید چند سال دیگه خودمون نیاز به گاز پیدا میکنیم
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      پول غرامت جنگ کجاست
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرادولت عراق پول گاز رانمی دهد چطورانهاقانون برای ماوضع می کنندشمانمی توانیدقانون وضع کنیدرودرواسی راکناربگذارید
    • حمید AE ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام بعضی از این کسانی که غرامت جنگ را مطالبه میکنند کسانی هستند که خودشان با صدام پیوند کرده بودند و اشرف نشین بودند آنهایی که حالا آلبانی نشین هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها