بدهی های گازی عراق به ایران ظرف ۲ روز آینده پرداخت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت برق عراق روز سه شنبه از پرداخت بدهی های گازی به ایران طی دو روز آینده خبر داد.

بر اساس این گزارش، «احمد موسی» سخنگوی وزارت برق عراق به واع گفت: با توجه به اینکه وزارت برق ضرورت پرداخت بدهی های گازی به ایران مربوط به سال ۲۰۲۰ را به دولت، پارلمان و افکار عمومی اعلام کرده بود و این بدهی ها به دلیل عدم تصویب بودجه در آن زمان پرداخت نشده بود، امروز اعلام می کنیم که بدهی های مذکور طی دو روز آینده پرداخت خواهد شد تا مانع کاهش تزریق گاز شویم و این کار بر اساس چارچوب های موجود انجام می شود.

وی افزود: مشکل بدهی های گازی عراق از دولت های گذشته انباشته شده و دولت کنونی مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

این در حالی است که «عادل کریم» وزیر برق عراق اوایل اردیبهشت ماه گذشته گفته بود که این کشور و ایران برای ازسرگیری صادرات گاز ایران و پرداخت بدهی‌های بغداد به تهران به توافق دست یافتند.

عادل کریم گفت: در جریان سفر به تهران با طرف ایرانی برای واردات گاز به عراق در تابستان توافق شد و آنها متعهد شدند که نیروگاه‌ها و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند.

وی افزود: بغداد برای واردات گاز به تهران بدهکار است و برای پرداخت این بدهی توافق شد. فکر می‌کنیم که در فصل تابستان و همچنین زمستان تجهیز به خوبی صورت گیرد.

وزیر برق عراق گفت: واردات گاز در جهان با کمبود مواجه است و به کالایی بسیار پرتقاضا تبدیل شده و دستیابی عراق به نیاز خود یک دستاورد است و پیش بینی می‌کنیم که تأمین برق برای شهروندان طی تابستان به خوبی صورت گیرد و از شهروندان می‌خواهیم به منظور تضمین توزیع خوب برق برای همه در مصرف صرفه جویی کنند.

کریم ادامه داد: میزان تولید انرژی در عراق خوب است اما مصرف بسیار بالاست و از سال ۲۰۰۳ تا امروز بیش از ۶۰۰ درصد افزایش داشته است.