خبرگزاری مهر – گروه استانها: اقتصاد دانش بنیان که از سالها پیش بذر آن در استان یزد کاشته شد، اکنون در حال جوانه زدن است و پیش از این بر اساس گزارش عملکرد برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق استان یزد، جایگاه چهارم آمار شرکتهای خلاق کشور را به خود اختصاص داده و نسبت به جمعیت بعد از تهران در صدر استانها قرار داشته است.
با این شرایط به نظر میرسد در سالی که به اقتصاد دانش بنیان توجه جدیتری شده، درخشش اقتصاد دانش بنیان که جوانههای آن در استان رویش کرده بیش از پیش خواهد بود و زمینه تبدیل آن را به درختی تنومند برای تغییر وضعیت اقتصاد صنعتی استان به اقتصادی پاک و های تک فراهم خواهد کرد.
استان دارالعلم یزد همواره در دانش و فناوری زبانزد بوده و این رویکرد در همه زمینهها به ویژه سرمایه گذاری و تولید نمود داشته و امید است که در سال جدید با حمایت از شرکتهای دانش بنیان هم در زمینه سرمایه گذاری و هم تولید بتوانیم شاهد ارتقای جایگاه علمی شرکتها و رشد هر چه بیشتر جایگاه علمی استان باشیم.
اما مهمترین مشکلات واحدهای دانش بنیان دغدغههای مالی است. شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری در پارک علم و فناوری، زیست بومها، شتاب دهندهها در استان فعالیت میکنند که نیازمند حمایتهای مالی هستند و به نظر میرسد با رویکرد پرداخت تسهیلات از منابع مالی و بانکی بتوان این دغدغه را رفع و زمینه رشد آنها را فراهم کرد.
برخورد با کوتاهی و کارشکنی در تسهیل امور دانش بنیانها
استاندار یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر به جایگاه مهم یزدیها در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: جایگاه یزدیها در حوزه اقتصاد دانش بنیان از گذشته شکل گرفته و ریل توسعه استان در این مسیر گذاشته شده و این مسیر با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با شتاب بیشتری طی میشود.
مهران فاطمی بیان کرد: البته این مسیر نیازمند زیرساختهایی که باید آنها را تقویت کنیم. منطقه ویژه علم و فناوری و کارخانه نوآوری درخشان و پردیسهای فناوری دانشگاهها پروژههایی است که از قبل شروع شده و امسال به سرانجام خواهد رسید.
به گفته وی، دانشگاهها، شرکتها و صنایع در راستای نوسازی صنعتی گردهم می آیند و در این راستا ارتباطات مجموعهها را برقرار و تقویت میکنیم برای مثال نماینده ای متخصص از هر دستگاهی به عنوان مشاور دانش بنیان به پارک علم و فناوری معرفی و روند پیگیری امور دانش بنیانها را تسهیل خواهد کرد و هر کوتاهی پیگیری و برخورد خواهد شد.
کاهش نرخ بیکاری نخبگان و متخصصان
استاندار یزد اظهار داشت: از جمله برنامههای مدنظر برای تحقق شعار سال و تحقق برنامههای استان در مسیر اقتصاد دانش بنیان که از قبل نیز محورهای توسعه استان بر آن برقرار شده، اشتغال دانش بنیان است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای اشتغال استان باید دانش محور شود و نیروهای متخصص و نخبگان به جای نیروهای یدی به کار گرفته شوند از اینرو تمرکز استان در سال جاری بر روی ایجاد اشتغال دانش بنیان برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال برای جذب نخبگان و متخصصان داخل استان و نخبگانی است که از استان مهاجرت کرده اند.
استاندار یزد از تشکیل تشکیل شورای ویژه علم و فناوری به صورت ماهانه و استفاده از ظرفیتهای دانش و محصولات و تولیدات دانش بنیان خبر داد و افزود: به این ترتیب شاهد ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع پیش روی شرکتهای دانش بنیان خواهیم بود تا مانعی در مسیر توسعه اقتصادی این شرکتها در راستای تحقق شعار سال و توسعه اقتصادی شرکتها نباشد.
تولید از سنگ تا ماشین با همکاری شرکتهای دانش بنیان
فاطمی، مهمترین جایگاه اقتصاد دانش بنیان را در صنعت و تولید استان دانست و گفت: مهمترین برنامه ما تولید از سنگ تا ماشین در استان است و در این مسیر تصمیم داریم از دانش شرکتهای بومی بهره بگیریم از اینرو از تولیدات آنها حمایت میکنیم.
وی ادامه داد: در این راستا محصولات مورد نیاز استان که از سوی شرکتهای دانش بنیان یزد تولید میشود، از جای دیگری خریداری نخواهد شد.
فاطمی با تاکید بر اینکه رویکرد شرکتهای دانش بنیان در حوزه صنعت باید نوسازی و استانداردسازی صنعتی باشد، اظهار داشت: آنها باید با دانش خود تلاش کنند که تکنولوژی وارداتی یا قدیمی و سنتی که بهره وری را پایین آورده، به روز رسانی کنند و قطعه سازی و ماشین سازی را در اولویت کاری قرار دهند.
حمایت از شرکتهای دانش بنیان
استاندار یزد درباره حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان بیان کرد: از این شرکتها از محل صندوق پژوهش و فناوری و منابع مالی شورای هماهنگی بانکها و پرداخت تسهیلات حمایت میشود البته این شرکتها باید به سمت درآمدزایی بروند.
یزد که آن را به واسطه خلاقیتهای علمی، دارالعلم میخوانند، ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه تولید علم، تولیدات صنعتی دانش بنیان و … دارد به نحوی که اگر سری به شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری بزنید، درخواهید یافت که اولینهای کشور در این پارک مستقر شده اند.
به عنوان نمونه، اولین سیستم نوبت دهی هوشمند پزشکان توسط یک شرکت دانش بنیان در یزد ابداع شده یا تمامی سیستمهای امنیتی فرودگاهها و زندانهای کشور توسط شرکت دانش بنیان یزدی تولید میشود.
یزد حتی در حوزه هوا فضا نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و تولیدات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده که اکنون به مرحله انبوه سازی نیز رسیده است.
نیازها فناورانه احصاء و به صاحبان ایده اعلام شود
برای فعال کردن شرکتهای دانش بنیان، رقم خوردن یک اتفاق مهم لازم و ضروری است و آن اعلام نیازهای استان و حتی کشور و سپس به مشارکت طلبیدن دانش بنیانها و تأمین این نیازهاست.
برای این مهم ابتدا باید نیازها احصا شوند به عنوان نمونه اکنون که تولید به ویژه در حوزه کشاورزی اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده و از سویی، استان با مشکل منابع آبی مواجه است، کشاورزی یزد نیازمند طرحی است که بر اساس آن بتوان بیشترین بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با کمترین میزان استفاده از آب را داشت.
در حوزه صنعت نیز عمده مشکل، تأمین سوخت و آب از یک سو و رفع آلایندگیها از سوی دیگر است. چندی پیش یکی از شرکتهای دانش بنیان سیستمی را طراحی کرده بود که بر اساس آن، میزان آلایندگی واحدهای کاشی تقریباً به صفر میرسید اما تنها دو شرکت تولید کاشی از این طرح استقبال کرده بودند.
اما فرهنگ سازی نیز در این حوزه مورد نیاز است به نحوی که رئیس پارک علم و فناوری یزد، مهمترین و ضروریترین نیاز در حوزه تقویت شرکتهای دانش بنیان را فرهنگ سازی اعلام کرده است.
فرهنگ سازی از مسئولان تا مردم
سید حبیب الله میرغفوری در گفتگو با مهر بیان کرد: اینکه صنعت، تولید، کشاورزی و حتی خدمات ما به سمت استفاده از خدمات دانش بنیانها حرکت کنند، نیازمند فرهنگ سازی است و تا در این زمینه باوری شکل نگیرد، نمیتوان حرکت قابل توجهی انجام داد.
وی عنوان کرد: این فرهنگ سازی باید از سطوح بالا آغاز شود تا به مصرف کنندگان تولیدات فناورانه برسد به عنوان مثال اکنون شرکتهای دانش بنیان برای ثبت شرکت و برند خود باید از هفت خوان عبور کنند و این امر بسیاری از آنها را از ادامه مسیر دلسرد میکند.
تعداد طرحهای فناورانه ای که در قفسه کتابخانه های شخصی خاک میخورد کم نیست و شاید امسال فرصت خوبی برای ایجاد رغبت در صاحبان این ایدهها باشد، فرصتی که امید میرود در سایه درایت و حمایت مسئولان و استقبال صنعت و کشاورزی فراهم شود.
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