کشف انبار کالای قاچاق در کمالشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن جنتی اظهار کرد: در پی دریافت خبری در رابطه با وجود کالای قاچاق در یک انبار در منطقه کمالشهر شهرستان کرج، بلافاصله تیم ویژه متشکل از مأموران پلیس امنیت اقتصادی و اداره صمت به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار بیش از ۷ تُن شکر، ۴ تُن روغن نباتی، ۵ تُن و ۲۰۰ کیلوگرم روغن سویا، ۹ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم آرد و ۳۰۰ کیلوگرم خامه شکلاتی قنادی کشف شد.

معاون هماهنگ فرمانده انتظامی البرز با اشاره به اینکه تمامی اقلام مکشوفه خارج از شبکه توزیع بوده و برابر قانون قاچاق محسوب می‌شوند، اظهار داشت: یک نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع ذی ربط معرفی شد.

وی نظر کارشناسان در خصوص ارزش اقلام مکشوفه را بالغ بر ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در رابطه با نگهداری کالای قاچاق و یا توزیع خارج از شبکه هرگونه اقلام اساسی از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.