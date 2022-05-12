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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۲

معاون فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف انبار کالای قاچاق در کمالشهر

کشف انبار کالای قاچاق در کمالشهر

البرز - معاون هماهنگ فرمانده انتظامی البرز از کشف انبار نگهداری کالای قاچاق در منطقه کمالشهر شهرستان کرج به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن جنتی اظهار کرد: در پی دریافت خبری در رابطه با وجود کالای قاچاق در یک انبار در منطقه کمالشهر شهرستان کرج، بلافاصله تیم ویژه متشکل از مأموران پلیس امنیت اقتصادی و اداره صمت به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار بیش از ۷ تُن شکر، ۴ تُن روغن نباتی، ۵ تُن و ۲۰۰ کیلوگرم روغن سویا، ۹ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم آرد و ۳۰۰ کیلوگرم خامه شکلاتی قنادی کشف شد.

معاون هماهنگ فرمانده انتظامی البرز با اشاره به اینکه تمامی اقلام مکشوفه خارج از شبکه توزیع بوده و برابر قانون قاچاق محسوب می‌شوند، اظهار داشت: یک نفر در این رابطه دستگیر و به مراجع ذی ربط معرفی شد.

وی نظر کارشناسان در خصوص ارزش اقلام مکشوفه را بالغ بر ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در رابطه با نگهداری کالای قاچاق و یا توزیع خارج از شبکه هرگونه اقلام اساسی از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 5488459

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