  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۱۴

براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار اصفهان؛

مرغ گرم در اصفهان ارزان‌تر از نرخ مصوب کشوری عرضه می‌شود

مرغ گرم در اصفهان ارزان‌تر از نرخ مصوب کشوری عرضه می‌شود

اصفهان- سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اعلام نرخ چهار قلم کالاهای اساسی، گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در این استان اندکی ارزانتر از نرخ مصوب کشور، ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شد.

حسین ایراندوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای نرخ‌گذاری کالاهای اساسی در اصفهان سقف قیمت‌های اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار کشور رعایت شده است، اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار اصفهان نرخ هرکیلوگرم مرغ گرم اندکی ارزان‌تر از نرخ کشوری تعیین شده و بر این اساس هر کیلوگرم لاشه مرغ گرم درب کشتارگاه ۵۵ هزار و ۴۴۰ تومان و هر کیلوگرم مرغ گرم آماده طبخ ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شد.

وی با بیان اینکه نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ در اصفهان طبق اعلام ستاد تنظیم بازار کشور ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، افزود: قیمت جدید روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز در اصفهان نیز ۶۳ هزارتومان و روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان با بیان اینکه نرخ انواع لبنیات در استان نیز براساس نرخ ستاد تنظیم بازار کشور است، اضافه کرد: قیمت پنیر UF نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی برای مصرف کننده در اصفهان ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

ایراندوست اضافه کرد: قیمت مصرف کننده هرکیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲ هزار تومان، قیمت مصرف کننده شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۵ هزار تومان، قیمت مصرف کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری ۱۸ هزار تومان و قیمت مصرف کننده ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان خاطرنشان کرد: نرخ گوشت قرمز تابع عرضه و تقاضا است و از این رو در حال حاضر افزایش قیمت ندارد.

به گزارش مهر، طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین بر اساس اعلام اتاق اصناف از روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده در کشور ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان اعلام شد.

کد مطلب 5488677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها