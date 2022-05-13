شهادت «شیرین ابو عاقله» یک جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش‌هایی اعلام کردند که شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی قطعاً یک جنایت جنگی است.

در ادامه گزارش سازمان ملل متحد کارشناسان خواستار گشایش فوری پرونده تحقیقات مستقل، همه جانبه و شفاف در موضوع شهادت شیرین ابو عاقله شدند.

همچنین در ادامه گزارش هشدار داده شده که شهادت شیرین ابو عاقله تهدیدی دیگر علیه آزادی بیان و رسانه هاست. علاوه بر این نسبت به وضعیت اسف بار خبرنگاران فلسطینی در سایه سرکوب‌های مداوم رژیم صهیونیستی و نظامیان اسرائیلی اخطار داده شده است.

گفتنی است که روز چهارشنبه، شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره در جریان پوشش خبری تظاهرات فلسطینیان در کرانه باختری بر اثر شلیک مستقیم گلوله نظامیان اسرائیلی به شهادت رسید.

پس از این رخداد، مقامات رژیم صهیونیستی خود را از شهادت این خبرنگار فلسطینی مبرا دانستند اما شبکه آمریکایی سی ان ان به نقل از شاهدان عینی در صحنه تظاهرات گزارش داد با توجه به اینکه اطراف شیرین ابو عاقله هیچ فلسطینی مسلحی نبوده نشان می‌دهد که هدف قرار دادن وی به صورت هدفمند بوده است.