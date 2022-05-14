به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علمی ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به پروژه کمربند شمال شرق شهر قزوین که به جنوب غرب وصل خواهد شد و رینگ دور شهر قزوین را کامل میکند توضیح داد: نام این کمربندی آیت الله باریک بین خواهد بود و فاز اول این پروژه پیشرفتی ۹۷ درصدی دارد و فاز دوم نیز تا امروز ۵۷ درصد پیشرفت داشته است.
معاون عمرانی شهردار قزوین ابراز کرد: بعضی استانها وارد ساخت رینگ دوم و سوم کمربندی شهر شدهاند و با توجه به این آمار و نیز با توجه به این مسئله که شهر قزوین جز ۶ شهر کشور است که طرح جامع ترافیک دارد به منظور کمک به کاهش ترافیک شهر قزوین کمربندی قزوین در دو لاین شمال به جنوب و جنوب به شمال در دست احداث قرار دارد.
وی ادامه داد: این پروژه دارای حاشیه فضای سبز است و در انتهای محور شمال به جنوب ۵ متر بین سواره راه و پیاده راه فضای سبز تعبیه شده است و در هر ۸۵۰ متر از طول مسیر سرویس بهداشتی اتاق مادر و کودک و کیوسک دوچرخه در نظر گرفتهایم.
این مسئول با بیان این نکته که در کنار رینگ شهر رودخانه ارنجک قرار دارد مطرح کرد: محیط رودخانه در این پروژه ساماندهی شده است و در شرق آن از دیوار وزنی بتنی و در غرب از سنگ و ملات استفاده کردهایم ولی برای عبور سیلابها و جذب بهتر آن در زمان نیاز به زمین کف محل عبور رودخانه به حالت طبیعی مانده است و در این زمینه تفاهمنامه سه جانبه بین شهرداری قزوین، استانداری و آب منطقهای قزوین لحاظ شده است به این شکل که آب منطقهای متولی آب، شهرداری مجری طرح و نظارت به عهده استانداری بوده است.
علمی گفت: طول این پروژه ۵.۵ کیلومتر است و برای دو فاز این پروژه مبلغ ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد تومان براورد هزینه داشتهایم و انتظار میرود این پروژه در دهه مبارک فجر یسال جاری به بهره برداری برسید.
وی در خصوص انشعابات رودخانه باراجین در انتهای ضلع غربی پروژه نیز توضیح داد: در این بخش دیواره بتنی داریم به صورت کانال کشی فعال میشود و جایگزین نهرهای سنتی میشود خواهد شد.
معاون عمرانی شهردار قزوین افزود: این پروژه دو دستگاه پل دارد که پل اول در میدان شورا و پل دوم در مسیر جاده اتصال روستای ارنجک به قزوین است و قبلاً دغدغه آبگرفتگی در محل پل را داشتیم که امروز با انجام این پروژه مشکل برای همیشه حل شده است.
این مسئول اذعان کرد: در همین پروژه سد لاستیکی نیز در نظر گرفته شده که ارتفاع آن بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانت خواهد بود و سد بادی است که میتوان آن را برپا کرده و یا برای عبور آب آن را برداشت با این حال از فضای ایجاد شده توسط سد لاستیکی میتوان به عنوان منظر زیبای شهری و تفرجگاه استفاده کرد.
پروژه یادگار امام شمال و جنوب قزوین را به هم متصل میکند
سید محمد علمی در ادامه این بازدید با اشاره به پروژه یادگار امام گفت: این تقاطع شریان عبوری شهید سلیمانی را به راه آهن وصل میکند و شمال به جنوب شهر را به دو نیم تقسیم کرده و بیشترین بار ترافیکی شهر را رفع خواهد کرد و دانشگاه بین المللی امام خمین و نمایشگاه بین المللی قزوین و نیز ورزشگاه سردار آزادگان از این تقاطع سرویس خواهند گرفت.
وی با توضیح این موضوع که در بخش غربی این پروژه به سمت اسماعیل آباد و شهرک عظیمیه یک میدان در نظر گرفته شده و احداث آن به طور کامل به انجام رسیده و هم اکنون در حال تکمیل فضای سبز است تبیین کرد: اتصال این دو بخش از سمت دانشگاه بین المللی قزوین و بلوار شهید سلیمانی به انجام رسیده و امروز با پیشرفت ۷۵ درصدی رو به رو است که امیدواریم بتوانیم تا ۲ ماه آینده آن را به بهره برداری برسانیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: اعتبار پروژه یادگار امام در دو فاز ۲۰ و ۱۵ میلیارد تومان و مجموعاً مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بوده است.
پروژه بام شهر قزوین برآمده از انتخاب مردم است
معاون عمرانی شهردار قزوین در ادامه این بازدیدها به پروژه بام شهر قزوین اشاره کرد و گفت: معمولاً در کشورهای اروپایی برای ساخت و جانمایی پیاده راهها و پارکها مسیرهایی را انتخاب میکنند که بیشتر مورد استفاده و استقبال مردم قرار دارد، ما نیز در پروژه بام شهر قزوین از این دیدگاه بهره بردهایم و مسیری که بیشتر برای پیاده روی توسط مردم انتخاب میشد را مورد ساخت قرار دادهایم.
وی گفت: این پروژه در ۴ سکو با دیوار سنگی سازگار با محیط، دارای نشیمن و آلاچیق است و در آن فضای مناسب برای افراد کم توان نیز در نظر گرفته شده است.
علمی با بیان این موضوع که پروژه تا ۳ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید گفت: این پروژ با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به انجام میرسد و در فازهای بعدی کافی شاپ و دریاچه نیز خواهد داشت.
این مسئول گفت: پیش تر بیشتر امکانات در شمال مجموعه بود که این پیاده راه به نوعی امکانات منطقه باراجین را در مجاورت با مزار شهدا و باغ موزه دفاع مقدس بالانس کرده است.
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