به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر عصر شنبه در بازدید از واحدهای توزیع مرغ در اردبیل اظهار کرد: امروز عرضهکننده خارج از شبکه توزیع مرغ در اردبیل به پرداخت بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه توزیع مرغ از سوی یک واحد صنفی پروندهای در این زمینه تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: شعبه رسیدگیکننده با توجه به محتویات پرونده، اتهام انتسابی متهم را محرز تشخیص و فرد متخلف را علاوه بر الزام به توزیع در شبکه، به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
رحیمی آذر افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی، توزیعی و اصناف در استان زیر ذرهبین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت میشود.
رحیمی آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: برخورد با فرصتطلبان، سوءاستفادهکنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضائی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: هموطنان میتوانند گزارشهای خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کمفروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
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