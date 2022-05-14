نبود صنایع تبدیلی و واحدهای فرآوری چالش اصلی کشاورزان خلخال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شادخاطر عصر شنبه در مراسم آغاز برداشت محصول توت در شهرستان خلخال اظهار کرد: روستاهای حاشیه رودخانه قزل‌اوزن در شهرستان خلخال قطب تولید و برداشت توت هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت این محصول به ۲۰۰ تن برسد.

وی با اشاره به اینکه به علت فقدان کارخانجات فرآوری و خشک‌کنی توت، ارزش اقتصادی چندانی عاید کشاورزان نمی‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب امسال، پیش‌بینی می‌شود از ۴۳ هکتار باغات واقع در روستاهای نمهیل، برندق، کزج و روستاهای حاشیه رود قزل‌اوزن بیش از ۲۰۰ تن توت برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال با بیان اینکه به لحاظ عملکرد در هر هکتار سه تا پنج تن محصول توت برداشت می‌شود، گفت: امسال در مقایسه با سال قبل ۵۰ تن محصول اضافه برداشت خواهد شد.

شادخاطر افزود: اراضی مناطق نیمه گرمسیری خلخال برای کشت انواع درختان میوه از جمله انار، انجیر، توت، بادام و پسته مناسب بوده و بخش بزرگی از باغ‌های بخش خورش رستم به تولید این محصولات از جمله توت اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: توت تولیدی خلخال به دلیل تولید ارگانیک آن و پرهیز باغداران در استفاده از سموم نباتی و کودهای شیمیایی از کیفیت بالایی برخوردار است.

شادخاطر اضافه کرد: توت تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین بازار مصرف شهرستان، بخشی از مصرف توت استان اردبیل و استان‌های همجوار را نیز تأمین می‌کند.

وی زمان برداشت توت در مناطق مختلف خلخال را از اوایل نیمه دوم اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه عنوان کرد و ادامه داد: زمان برداشت توت در مناطق مختلف شهرستان به شرایط آب و هوایی، اقلیمی و قرار گرفتن باغ‌های توت در مناطق نیمه گرمسیری و سردسیری بستگی دارد که امسال به دلیل بارندگی و دمای پایین هوا، زمان برداشت این محصول نسبت به سال گذشته یک هفته دیرتر آغاز شده است.

شادخاطر فقدان کارخانجات و مراکز فرآوری و تولید خشکبار این میوه را از جمله چالش‌های پیش روی کشاورزان عنوان کرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه توت خلخال بیشتر به صورت خام و بدون فرآوری به بازار عرضه می‌شود، ارزش اقتصادی چندانی برای تولیدکنندگان این محصول کشاورزی ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال تصریح کرد: در صورت راه‌اندازی مراکز خشک‌کنی و فرآوری توت در خلخال، ارزش اقتصادی آن بیش از ۲۰ برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت.