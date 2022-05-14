اجرای طرح عادلانه سازی یارانه بیانگر شجاعت رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد زنگانه شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: در دفاع مقدس دشمن ما ملموس بود اما در جنگ اقتصادی این دشمن قابل رویت نیست این امر می‌تواند موجب آسیب‌های فراوانی شود.

استاندار گلستان افزود: در راستای جراحی اقتصادی که تکلیف قانونی است و با شجاعت ریاست محترم جمهور اجرایی شده جبهه و جریان‌های زیادی شکل گرفت تا این امر محقق نشود.

زنگانه با تأکید بر اینکه طرح عادلانه سازی یارانه‌ها در بهترین زمان اطلاع رسانی و اجرا شده، گفت: اگر اجرای این طرح زودتر از زمان ممکن رسانه‌ای می‌شد عده‌ای افراد سودجو دست به احتکار زده و تعادل جامعه را بر هم می‌زدند.

زنگانه ادامه داد: اگرچه در روزهای گذشته و همین زمان کم هم ما شاهد احتکار این کالاهای اساسی بوده‌ایم و با همراهی و همدلی تمام مسئولان امر، از این معضل عبور کنیم.

استاندار گلستان با بیان اینکه بدون شک در اجرای کاری عظیم و حساس ما با چالش‌هایی روبرو هستیم، گفت: ایجاد قرارگاه شهید امانی یکی از دلایل تنظیم بازار، شفاف سازی و اقناع سازی مردم است که به نتایج مثبت آن بسیار خوش بین هستیم.

زنگانه اظهار کرد: از دیگر دلایل تشکیل این قرارگاه می‌توان به تاثیر مثبت ایجاد قرارگاه ۱۷ ربیع در راستای رفع موانع تولید و قرارگاه شهید سلیمانی در دوران کرونا اشاره کرد که به نتایج ارزشمندی دست یافته بودیم.

طرح حذف ارز ترجیحی برای مردم شفاف سازی شود

استاندار گلستان همچنین در این نشست از ضرورت شفاف سازی در خصوص این طرح برای مردم سخن گفت و تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک حلقه میانی باید این موضوع را برای دستگاه خود شفاف کرده و نیروهای خدماتی آنها به عنوان کسانی که با مردم در ارتباط هستند، مردم را قانع کنند.

وی با این اینکه میزان تورم ایجاد شده در ماه‌های آینده بین ۷/۷ تا ۹ درصد خواهد بود، افزود: بر اساس محاسبات دقیقی که صورت گرفته قدرت خرید مردم برای تامین چهار کالای مذکور نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با پرداخت یارانه افزایش نیز یافته است.

زنگانه خاطرنشان کرد: وقتی الگویی داشته باشیم که میزان تورم افزایش زیادی پیدا نکند و رانت و فساد را ریشه کن کند، اجرای آن صحیح ترین عمل ممکن است که با دلسوزی و درایت مدیران می‌توانیم از این مسیر عبور کنیم.

استاندار گلستان در رابطه با وضعیت جاماندگان از ثبت نام و حذف شدگان از دریافت یارانه گفت: برای تصحیح این امر سامانه‌هایی وجود دارد که استفاده از آنها نیازمند اطلاع رسانی است.

وی افزود: در مکان استانداری نیز اتاقی برای پاسخگویی شهروندان در نظر گرفته می‌شود و مسئولان امر باید نسبت به پاسخگویی و ثبت نام کسانی که موفق به این امر نمی‌شوند اقدام کنند.

علی محمد زنگانه از تشکیل این مرکز در شهرستان‌ها به ریاست فرماندارهای استان خبر داد.

در پایان این نشست استاندار گلستان نسبت به عملی کردن مصوبات سفر رئیس جمهور توسط دستگاه‌های ذیربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و از بازرسی و سرکشی به تمام دستگاه‌های اجرایی در هفته آینده خبر داد.