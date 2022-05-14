  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۰۱

دبیر انجمن کوراش:

مسابقات کوراش جوانان و نوجوانان آسیا تیر ماه برگزار می‌شود

مسابقات کوراش جوانان و نوجوانان آسیا تیر ماه برگزار می‌شود

بجنورد- دبیر انجمن کوراش گفت: مهمترین رویداد پیش رو در رشته کوراش، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا است که در اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد.

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین رویداد پیش رو در رشته کوراش، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا است که در اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد.

دبیر انجمن کوراش ادامه داد: این رقابت‌ها در کشور قرقیزستان دایر خواهد شد.

وی افزود: پیش از این رقابت‌ها باید مسابقات قهرمانی کشور برگزار شود تا تیم‌های منتخب اعزام شوند.

خسرویار در خصوص تیم‌های ملی نیز گفت: با توجه به فرصت باقی مانده تا بازی‌های آسیایی، تمامی بازیکنانی که علاقه مند به شرکت هستند باید در مسابقات کشوری حاضر شوند.

وی در پایان گفت: اردوهای مقطعی تا آغاز بازی‌های آسیایی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5489987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آخه مگه کلاس آموزشی در کشور دارند که مسابقات نوجوانان و جوانان راه اندازی میکنند ؟ جودوکاران را اغفال میکنند تا تعویض لباس کنند و در مسابقات کوراش شرکت کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها