کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین رویداد پیش رو در رشته کوراش، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا است که در اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد.
دبیر انجمن کوراش ادامه داد: این رقابتها در کشور قرقیزستان دایر خواهد شد.
وی افزود: پیش از این رقابتها باید مسابقات قهرمانی کشور برگزار شود تا تیمهای منتخب اعزام شوند.
خسرویار در خصوص تیمهای ملی نیز گفت: با توجه به فرصت باقی مانده تا بازیهای آسیایی، تمامی بازیکنانی که علاقه مند به شرکت هستند باید در مسابقات کشوری حاضر شوند.
وی در پایان گفت: اردوهای مقطعی تا آغاز بازیهای آسیایی ادامه خواهد داشت.
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