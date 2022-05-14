کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین رویداد پیش رو در رشته کوراش، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا است که در اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد.

دبیر انجمن کوراش ادامه داد: این رقابت‌ها در کشور قرقیزستان دایر خواهد شد.

وی افزود: پیش از این رقابت‌ها باید مسابقات قهرمانی کشور برگزار شود تا تیم‌های منتخب اعزام شوند.

خسرویار در خصوص تیم‌های ملی نیز گفت: با توجه به فرصت باقی مانده تا بازی‌های آسیایی، تمامی بازیکنانی که علاقه مند به شرکت هستند باید در مسابقات کشوری حاضر شوند.

وی در پایان گفت: اردوهای مقطعی تا آغاز بازی‌های آسیایی ادامه خواهد داشت.