اعتراض جدی فوتبال ذوب آهن به گلی که مشکوک مردود شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ذوب آهن و تراکتور تبریز از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شنبه در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس به مصاف یکدیگر رفتند که در ادامه حواشی این مسابقه را می‌خوانید.

بازیکنان تراکتور پیش از آغاز بازی با پوستری یاد و خاطره رضا حسن زاده بازیکن سابق خود را زنده نگه داشتند.

حبیب فرعباسی و مسعود ابراهیم زاده پیش از آغاز مسابقه به سمت نیمکت تراکتور رفتند.

تیم ذوب آهن با پوستری با محوریت فرهنگسازی کاهش مصرف آب به بازی آمدند.

حدود ۱۰۰ هوادار تراکتور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حاضر شدند.

هوادران ذوب آهن پیش از آغاز مسابقه به تشویق مهدی تارتار پرداختند.

محمد عباس زاده با مصدومیت زمین بازی را ترک کرد.

تابلو تعویض وقتی قرار بود خروج عباس زاده را نشان دهد به اشتباه عدد ۲۰ را نشان داد که تراکتور بازیکنی با این شماره نداشت.

مسعود ابراهیم زاده بعد از گلزنی مقابل تیم سابق خود به گلزنی نپرداخت.

گل مسعود ابراهیم زاده با تأخیر توسط داور وسط مردود اعلام شد.

روی این گل کادرفنی و بازیکنان ذوب آهن به اعتراض جدی پرداختند.