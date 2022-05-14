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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۴۳

پایان لیگ پرتغال؛

طارمی با پرچم ایران در جشن قهرمانی پورتو

طارمی با پرچم ایران در جشن قهرمانی پورتو

مهاجم تیم فوتبال پورتو با پرچم ایران در جشن قهرمانی پرتغال شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در هفته پایانی لیگ پرتغال امروز شنبه به مصاف استوریل رفت که این بازی با دو گل به سود پورتو تمام شد.

در این مسابقه که مهدی طارمی مهاجم ایرانی از ابتدا در ترکیب اصلی پورتو حضور داشت، «جوازینینو» (گل به خودی) و «فرناندو آندراده» گلزنی کردند.

پورتو که هفته گذشته قهرمانی خود را در لیگ پرتغال قطعی کرده بود، با کسب این برد ۹۱ امتیازی شد و با اقتدار این عنوان را از آن خود کرد.

طارمی پس از پایان این دیدار، پرچم تیم ملی ایران را روی دوش خود انداخت تا در جشن قهرمانی این تیم شرکت کند. بعضی از بازیکنان پورتو از جمله «روبن سمدو» هم با طارمی و پرچم ایران عکس یادگاری گرفتند.

طارمی با پرچم ایران در جشن قهرمانی پورتو

مهدی طارمی هم در این فصل از مسابقات لیگ پرتغال ۲۰ گل به ثمر رساند و ۱۲ پاس گل داد تا به کار خود در این رقابت‌ها پایان بدهد. بالاتر از طارمی، «داروین نونز» مهاجم بنفیکا با ۲۶ گل عنوان آقای گلی را از آن خود کرد.

کد مطلب 5490026

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
      2 0
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      آفرین
    • احسا IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      احسنت بهت شیرمرد هوای اون پرچم عزیز رو داشته باش مهدی جان
    • کورش بختیاری IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      1 0
      پاسخ
      درود بر شیر پاکی که از مادری با اصالت خورده و به نشان و پرچم مام میهنش و نشان ایران در جهان احترام گذاشت و اصالت و میهن دوستی خود را و نماد کشور اصیل و با فرهنگ و با عزت خود را به همگان نشان داد. درود بر اصالتت درود بر شرفت.. جانم فدای ایران چو ایران نباشد تن من مباد قابل توجه بی بته های وطن فروش

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