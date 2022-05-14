طارمی با پرچم ایران در جشن قهرمانی پورتو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو در هفته پایانی لیگ پرتغال امروز شنبه به مصاف استوریل رفت که این بازی با دو گل به سود پورتو تمام شد.

در این مسابقه که مهدی طارمی مهاجم ایرانی از ابتدا در ترکیب اصلی پورتو حضور داشت، «جوازینینو» (گل به خودی) و «فرناندو آندراده» گلزنی کردند.

پورتو که هفته گذشته قهرمانی خود را در لیگ پرتغال قطعی کرده بود، با کسب این برد ۹۱ امتیازی شد و با اقتدار این عنوان را از آن خود کرد.

طارمی پس از پایان این دیدار، پرچم تیم ملی ایران را روی دوش خود انداخت تا در جشن قهرمانی این تیم شرکت کند. بعضی از بازیکنان پورتو از جمله «روبن سمدو» هم با طارمی و پرچم ایران عکس یادگاری گرفتند.

مهدی طارمی هم در این فصل از مسابقات لیگ پرتغال ۲۰ گل به ثمر رساند و ۱۲ پاس گل داد تا به کار خود در این رقابت‌ها پایان بدهد. بالاتر از طارمی، «داروین نونز» مهاجم بنفیکا با ۲۶ گل عنوان آقای گلی را از آن خود کرد.