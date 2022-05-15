به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو با اعلام این خبر که تسهیلات بانکی برای خود مالکین در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت و ساز مسکن در استان زنجان پرداخت میشود، گفت: در این میان متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه «https://saman.mrud.ir» ثبت نام کرده و با تکمیل مدارک و انتخاب بانک عامل پیگیر دریافت تسهیلات خود باشند.
وی اظهار کرد: خود مالکین میتوانند با داشتن پروانه ساختمانی زمین مورد نظر جهت اخذ دریافت وام اقدام کنند.
کردلو به میزان تسهیلات خود مالکین در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: سقف تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان و با کارمزد ۱۸ درصد و ۲۰ ساله است.
وی پرداخت این نوع تسهیلات را فرصت بسیار طلایی برای خود مالکین اعلام کرد و گفت: با این میزان تسهیلات بانکی متقاضیان میتوانند در زمین خودشان اقدام به ساخت و ساز بکنند و ثبت نام برای اخذ تسهیلات خود مالکین از اواخر سال گذشته شروع شده و همچنان تداوم دارد.
رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان ابراز داشت: افرادی که برای اخذ تسهیلات خودمالکین طی سال گذشته ثبت نام کرده بودند, در مرحله معرفی به بانک و تشکیل پرونده و اخذ تسهیلات هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
کردلو با بیان اینکه بانکهای عامل استان در پرداخت این نوع تسهیلات همکاری دارند، تصریح کرد: متقاضیان اگر مدارک خواسته شده از طرف بانک را در اسرع وقت تهیه و تشکیل پرونده بدهند در بخش اعتباری مشکلی نبوده و میتوانند تسهیلات لازم را اخذ کنند و گفتنی است، بانک عامل و شعبه آن برای دریافت تسهیلات خودمالکین از سوی متقاضیان انتخاب میشود.
وی یاد آورشد: در این نوع از تسهیلات, بررسی فرم «ج» و سابقه مالکیت و استفاده از تسهیلات یارانهای مطرح نیست.
متقاضیان نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده زنجان از امتیاز نهضت ملی استفاده کنند
رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه به پرداخت تسهیلات بافت فرسوده در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از ۱۳ دی ماه سال گذشته سایت سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir فعال شده است و سازندگان بخش خصوصی در بافتهای کم برخوردار و ناکارآمد شهری در استان زنجان میتوانند برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام کرده و در سامانه مذکور ثبت نام کنند.
کردلو با بیان اینکه امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای سازندگان در بافتهای فرسوده در قالب طرح نهضت ملی مسکن فراهم شده است، افزود: تسهیلات بافت فرسوده در زنجان ۳۵۰ میلیون تومان است که مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با کارمزد صفر درصد بوده ؛۱۵۰ میلیون تومان بعدی هم با کارمزد ۱۸ درصد و ۵۰ میلیون تومان هم اوراق ۱۶ درصد است.
وی متذکر شد: پرداخت تسهیلات جهت نوسازی بافت فرسوده تنها توسط بانک مسکن انجام میشود.
رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان خاطر نشان کرد: متقاضیان نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده محلات هدف بازآفرینی شهری اعم از توسعهگران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده میتوانند از فرصت بسیار خوب تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن استفاده کنند.
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