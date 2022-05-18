به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی در همایش «جهاد تبیین» در دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از اقدامات دشمنان هدایت ذهن‌هاست، اظهار داشت: ابزار دشمن فضای مجازی و رسانه است و با تمام توان و ابزار و امکانات آمده تا حرکت انقلاب اسلامی را متوقف کند.

فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیرو زمینی سپاه افزود: باید برای نسل جدید تبیین کنیم که در طول انقلاب اسلامی کجا بودیم، کجا هستیم و باید کجا برویم، امروز دشمن با یک جنگ شناختی کامل به میدان آمده و ما باید در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آمادگی مقابله داشته باشیم.

وی تاکید کرد: استکبار القا می‌کند دانشگاه‌های ما ناکارآمد است تا اراده دانشجویان و اساتید را تضعیف کند، انزوا ایجاد کند و از کار و تلاش و کوشش جوانان ما را باز دارد. دشمن تلاش می‌کند میان مردم ما تفرقه ایجاد کند؛ در این شرایط جهاد تبیین یک فریضه مهم است تا اجازه ندهیم جنگ شناختی دشمن در زمینه‌های مختلف غالب شود.

سردار کرمی با بیان اینکه در دین اسلام تفکر، نوآوری و خلاقیت عبادت است، گفت: اساتید، علما و دانشجویان و مسئولان همه در کنار هم هستیم و هر روز باید برای ارتقا خود تلاش کنیم و اجازه جولان به دشمنان ندهیم. این همایش با هدف به تفکر واداشتن اساتید و دانشجویان برگزار شده است و اینکه مسئولان بدانند که اساتید دانشگاه پشتوانه علمی آنان هستند، نباید اعتبارات هزینه شود بعد متوجه شویم این پروژه‌ای مؤثر و مفید نبوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه کار علمی چیزی به نام توقف نداریم و باید رو به پیشرفت باشیم، گفت: پایان‌نامه‌ها و تحقیقات پژوهشی دانشگاه‌ها حتی اگر به خوبی کاربردی نشود، سبب بارش فکری جوانان و دانشجویان می‌شود. پروژه‌های دانشگاهی باید تا مرحله تجاری‌سازی پیش برود. تمام اقدامات عمرانی و فرهنگی باید پشتوانه علمی داشته باشد تا از هدرفت هزینه پیشگیری شود.

فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیرو زمینی سپاه افزود: هر کسی در هر جایی که است مسئولیت تبیین دارد، باید به ساخت کشور فکر کنیم، اگر به همین آموزه‌های دینی و فرامین الهی عمل کنیم بیشترین پیشرفت را داریم برای همین دشمن تلاش می‌کند ما را از عمل به فرامین الهی باز دارد.