کتاب «یادگیری پنهان» اثر نویسنده جهرمی منتشر شد

محسن نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «یادگیری پنهان» اثر محسن عرفانیان در ۱۵۸ صفحه توسط انتشارات شاهچراغ منتشر شد.
وی با اشاره به اینکه این دومین اثر محسن عارفیان نویسنده و روانشناس جهرمی است، افزود: یادگیری پنهان، کتابی است که مسیر خودشناسی، کشف رمز و رازهای درونی و افزایش صمیمیت در روابط عاطفی را آموزش میدهد.
وی با اشاره به اینکه نکاتی که از دوران کودکی یاد گرفتهایم، شیوههای ارتباطی ما با دیگران را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار میدهد، عنوان کرد: این کتاب با ارائه نکات عملی، کمک میکند تا یادگیری پنهان درون را کشف و سپس شیوه تغییر آنها را به افراد میآموزد.
نعمت اللهی خاطرنشان کرد: علاقمندان میتوانند این کتاب را از کتابفروشیهای معتبر شیراز و مرکز مشاوره آموزش و پرورش جهرم تهیه کنند.
