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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

امیرآبادی فراهانی در تذکر شفاهی:

سفر تیم ملی به کانادا برای جام جهانی قطر از عجایب روزگار است

سفر تیم ملی به کانادا برای جام جهانی قطر از عجایب روزگار است

نماینده مردم قم در مجلس گفت: اینکه تیم ملی برای جام جهانی قطر به کانادا برود از عجایب روزگار است، لطفاً وزیر ورزش جلوی این هزینه از بیت المال را بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه) طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: تذکر من به وزیر ورزش است در شرایطی که تمام تیم‌های راه یافته به جام جهانی به دنبال این هستند که در کشورهای منطقه تمرین کنند و بازی داشته باشند تا از طریق آشنایی با آب و هوای قطر خود را آماده کنند، متأسفانه تیم ملی ما می‌خواهد برای تمرین و بازی تدارکاتی به کانادا برود.

وی تصریح کرد: چنین تصمیمی از عجایب روزگار است، خواهشمند است وزیر ورزش جلوی این هزینه از بیت المال را بگیرد. همچنین از طرف دیگر باید پیگیری شود تیم‌های دیگر برای انجام بازی‌های تدارکاتی به جزیره کیش سفر کنند.

کد مطلب 5493255

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    نظرات

    • فرشاد IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
      0 0
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      الله اکبر چه جمله ای جناب امیرآبادی فراهانی عزیز واقعا شما ذهن باز و مواضع خوبی دارید احسنت واقعا حالا که میزبان قطر هست آیا نمی شد با امثال ژاپن و کره و کشورهای منطقه مثلا همین قطر که به کشور هم مسئولانش سفر داشتن در کیش بازی دوستانه بکنیم؟؟؟ العجب...
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
      0 0
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      دوستان کانادایی قصد دارند سرمایه این دوستان را به کانادا بکشانند هیچ گربه برا رضا خدا موش نمیگیره
    • حسین کریمی IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
      0 0
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      بزرگوار، من با سفر تیم به کانادا فقط بعلت نحوه تقسیم در آمد آن مخالفم (۵ در صد ایران). ولی تیم برای عادت به‌ آب و هوا چند روز می‌ره کیش، کانادا رفتن بعلت شباهت بازی این تیم با رقیب مقدماتی یعنی آمریکاست. لطفاً در امور غیر تخصصی اظهار نظر نکنید.
    • احمد IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
      0 0
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      تا اونجایی که همه میدانند تیم ملی فوتبال ایران بابت این بازی مبلغ کلانی از کانادا دریافت کرده است تا جایی که نخست وزیر کانادا هم به آن معترض شد . این نماینده بدون آگاهی حرف زده
    • اشنا IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      0 0
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      اول که ظاهرا"این سفردرامدزایی داردثانیا"خیلی بفکربیت المال هستی چنیدین برابران توسط رانت خواری وفساد ودلال بازی همین الانش درحال ازبین رفتن است مشخص نیست انگیزتان برای این اداهای نگرانی ازبیت المال برای چیست؟
    • عبدالرحمن IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      0 0
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      از این ناراحت شدی که بیت المال حیف و میل شد اونهایی که میلیاردها پول های بیت المال رو بردن الان کانادا دارند عیش و نوش میکنند ناراحتت نمیکنه چطوره پولها رو بریزن به حسابت شاید خوشحال شی

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