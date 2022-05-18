سفر تیم ملی به کانادا برای جام جهانی قطر از عجایب روزگار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه) طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: تذکر من به وزیر ورزش است در شرایطی که تمام تیمهای راه یافته به جام جهانی به دنبال این هستند که در کشورهای منطقه تمرین کنند و بازی داشته باشند تا از طریق آشنایی با آب و هوای قطر خود را آماده کنند، متأسفانه تیم ملی ما میخواهد برای تمرین و بازی تدارکاتی به کانادا برود.
وی تصریح کرد: چنین تصمیمی از عجایب روزگار است، خواهشمند است وزیر ورزش جلوی این هزینه از بیت المال را بگیرد. همچنین از طرف دیگر باید پیگیری شود تیمهای دیگر برای انجام بازیهای تدارکاتی به جزیره کیش سفر کنند.
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