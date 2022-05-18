فعالیت صنایع پیر و فرسوده قابل تحمل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه در نخستین کنفرانس چالش‌های محیط زیست، صنعت و معدن سبز که امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: چالش‌های زیست محیطی که امروز با آن دست به گریبان هستیم، جزای عملکرد گذشته خودمان است. نمونه آن، همین گرد و خاکی است که پایتخت را تعطیل کرد و ۲۵ استان کشور را تحت تأثیر قرار داد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در مهار ریزگردها با تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی محیط زیست که حتی می‌تواند تقویت کننده دیپلماسی سیاسی کشور باشد، به دنبال ساماندهی منشاهای ریزگردها هستیم. بر این اساس، در تیرماه امسال نشستی با ۱۵ وزیر محیط زیست کشورهای منطقه برگزار خواهیم کرد و امیدواریم که دستاوردهای خوبی برای محیط زیست منطقه به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: از صنایع و معادن می‌خواهیم در سال دانش بنیان خود را بازسازی کنند و برای این کار از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهره گیرند.

وی افزود: گسترش صنایع در سده بیستم به جای آنکه برای انسان‌ها شرایط بهتری به وجود آورد، باعث تخریب منابع طبیعی و بر هم خوردن طبیعت شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فرمان سال مقام معظم رهبری افزود: تفسیر ما از نامگذاری امسال به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین این است که وقتی دانش می‌آید، جهالت زدوده می‌شود و این موضوع به نفع محیط زیست است زیرا رویکرد دانش بنیان را در محیط زیست حاکم می‌کند.

سلاجقه با اشاره به عزم مجموعه دولت برای ساماندهی ۴۶ لکه صنعتی در اطراف شهر تهران تصریح کرد: مصارف آب و انرژی توسط این صنایع و نیز خروجی پسماند و پساب آنها و آلودگی‌هایی که در زمینه امواج و اصوات به وجود می‌آورد، شرایط نامطلوبی را رقم زده است که باید اصلاح شود.

معاون رئیس جمهوری، تولید قطعات خودرو با تکنولوژی ۳۰ سال قبل شرق آسیا را از دیگر عوامل آلودگی‌های زیست محیطی دانست و گفت: دیگر اجازه نخواهیم داد که صنایع پیر و فرسوده با این شرایط به تولید خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر لزوم استانداردسازی سوخت خودروها، خاطرنشان کرد: حتماً شیوه‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های زیست محیطی مبتنی بر قوانین هوای پاک و پسماند، منطبق بر شرایط امروز دنیا و کشور به روز رسانی خواهند شد.

سلاجقه با بیان اینکه در زمینه ضوابط استقرار صنایع مشکلات زیادی وجود دارد و این ضوابط مربوط به چندین دهه قبل است، تاکید کرد: در حال بررسی ضوابط هستیم و برنامه ما این است که در شعاع قانونی حریم شهرها، فقط صنایع غذایی، فناورانه و دانش بنیان مستقر شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: متأسفانه قانون در زمینه معادن وضعیت مناسبی ندارد. ماده ۲۴ مکرر، سازمان محیط زیست را از جایی وارد کار می‌کند که معادن باعث آلودگی محیط زیست شوند اما اعتقاد ما در دولت سیزدهم این است که فرایندها از قبل، حین و بعد از انجام عملیات باید کنترل شوند.

وی با انتقاد از آتش زدن گازهای فلر (مشعل) به عنوان سرمایه کشور گفت: در زمینه سوزاندن گازهای فلر ورود کردیم و خوشبختانه همکاری وزارت نفت هم عالی بود و در چند نقطه، جلوی این کار گرفته شد.

سلاجقه با اشاره به لزوم اشتغال فارغ التحصیلان منابع طبیعی و محیط زیست در صنایع و معادن کشور در قالب HSE، (ایمنی، بهداشت، محیط زیست) بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه تاکید کرد.