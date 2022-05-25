جزئیات وام ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به مرغداران و دامداران

حسین دماوندی نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جدید دولت برای حمایت از دامداران و مرغداران کشور گفت: اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین تغییر رویکردهایاقتصادی دولت بوده چرا که تقریباً صاحنظران اقتصادی به این جمع بندی و تأیید رسیده بودند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خاصیتش را از دست داده و علاوه بر اینکه قیمت کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسید متناسب با یارانه داده شده نبود، شاهد افزایش شدید قاچاق کالاهای اساسی از کشور نیز بودیم.
وی تصریح کرد: شرایط به صورتی شده بود که ما به جای تأمین یارانه ۸۵ میلیون نفر، یارانه ۱۵۰ میلیون را تأمین میکردیم. چرا که بخش عمدهای از کالاها شامل جوجه یک روزه، تخم مرغ، محصولات لبنی، گندم و روغن به کشورهای اطراف قاچاق میشد و به عبارتی ما به مردمان این کشورها یارانه اعطا میکردیم.
دماوندی نژاد توضیح داد که صادرات رسمی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید میشدند امکانپذیر نبود و برای این کار باید تعرفه روی آن اعمال میشد که اعمال تعرفه نیز قیمت را بالا میبرد و انگیزه را برای قاچاق افزایش میداد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد که طرح مردمی سازی یارانهها قرار بود در آذرماه ۱۴۰۰ اجرا شود اما به دلایلی این مسئله به اردیبهشت ۱۴۰۱ منتقل شد. ضمن اینکه در زمان اجرای این طرح، کشور از نظر تولید و وفور کالا در شرایط امن و مطمئنی قرار داشت.
اعطای ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای دامداران و مرغداران کشور
دماوندی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود اجرای طرح جدید دولت برای حمایت از مرغداران و دامداران کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: از ابتدای هفته جاری ابلاغ شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بخش دام و طیور کشور اختصاص پیدا کند که بخشی از این تسهیلات ارزان قیمت با بهره ۱۰ درصد، بخشی با بهره ۱۲ درصد و بخش دیگری از آن با بهره ۱۵ درصد به تولیدکنندگان اعطا میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ما میدانستیم که تولید کنندگان در تأمین وثایق دچار مشکل خواهند شد اضافه کرد: بر این اساس به بانک کشاورزی ابلاغ شده که اعطای این تسهیلات به صورت سهل الوصول باشد. به عبارتی تولیدکننده هر وثیقه ای را که بتواند بدون زحمت تأمین کند بانک باید آن را بپذیرد.
تولیدکنندگان نیاز به ۳ ضامن ندارند
وی به این پرسش خبرنگار مهر که برخی از تولید کنندگان عنوان میکنند برای دریافت این تسهیلات از بانک کشاورزی نیاز به ۳ ضامن است که فراهم کردن آن برای تولید کنندگان بسیار دشوار است پاسخ داد: چنین مسئلهای نمی تواند صحت داشته باشد. چون ترتیبی اتخاذ شده تاضمانت در این طرح یا به صورت زنجیرهای توسط تولید کنندگان صورت گیرد و یا اینکه تولیدکننده میتواند با بانک چک و سفته تضمین رابه بانک بسپارد.
دماوندی نژاد اضافه کرد که در حال حاضر اقای دکترمحمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ویژه آقای وزیر در بانک کشاورزی مستقر شده تا بر سرعت و سهولت اعطای تسهیلات به تولید کنندگان نظارت داشته باشد، ضمن اینکه رؤسای جهاد کشاورزی استانها نیز در ارتباط مستمر با نماینده وزارت جهاد کشاورزی دربانک مذکورهستند و معاونت امورتولیدات دامی نیز به صورت لحظهای مسائل مربوط به این طرح را رصد و اطلاعات آن را دریافت میکنیم و در اختیار وزیرمحترم جهاد کشاورزی قرار میدهیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دستور ویژه و اکید وزیر جهاد کشاورزی این بوده که هر مدیر بانکی در اعطای این تسهیلات کوتاهی کند به جد با او برخورد و آن شخص از مقام خود جابجا شود.
دماوندی نژاد با اشاره به اینکه پیش از اجرای این طرح قرار بود ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تحت عنوان دامدارکارت در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد اضافه کرد: با توجه به اینکه عدد طرح جدید (۲۰ هزار میلیارد تومان) رقم بسیار بزرگی است طرح قبلی نیز در این طرح ادغام شده چرا که تولیدکنندگان عنوان میکردند رقم ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین نقدینگی آنها کافی نیست.
جزئیات اعطای تسهیلات به مرغداران و دامداران
وی توضیح داد: بر اساس این طرح به ازای هر قطعه مرغ گوشتی، تولیدکننده ۳۵ هزار تومان تسهیلات دریافت میکند. همچنین به اعضای هر قطعه مرغ تخم گذار نیز ۲۲ هزار تومان به تولیدکنندگان تسهیلات اعطا میشود.
دماوندی نژاد تصریح کرد: به ازای هر رأس دام روستایی سنگین نیز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، دام صنعتی سنگین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دام سبک (گوسفند و بز) ۳۹۰ هزار تومان تسهیلات اعطا میشود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمام شده تولید مرغ متأثر از خوراک آن و باقی شامل، سایر هزینه ها برق و انرژی و … است. در حال حاضر تولیدکنندگان می توانند از محل منابع خود حدود ۳۰ درصد نقدینگی مورد نیازشان را تأمین میکند و ۵۰ درصد آن نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تأمین میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که از زمان مراجعه یک تولیدکننده به بانک تا زمانی که وام را دریافت کند چقدر طول میکشد گفت: متقاضیان توسط سازمان جهاد کشاورزی استانها به بانک کشاورزی معرفی میشوند و بانک نیز بر اساس دسته بندی انجام شده (تولیدکننده مرغ، تخم مرغ و یا دامدار) متقاضی را برای دریافت تسهیلات به شعب مربوطه معرفی میکند. همچنین در حال حاضر برای انجام این کار در شعب بانک کشاورزی یک میز خدمت در نظر گرفته شده است.
داشتن بدهی بانکی و چک برگشتی، محدودیتی برای دریافت وام ایجاد نمی کند
دماوندی نژاد تاکید کرد: زمانی که یک تولیدکننده بعد از معرفی بانک برای اولین بار به شعبه مراجعه میکند باید تمام کارهای او به سرعت در همان مراجعه انجام شود تا او بتواند در حداقل زمان ممکن وام مورد نیاز خود را دریافت کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: تولیدکنندگانی که قبلا وام گرفته بودند یا بدهی بانکی دارند و همچنین کسانی که چک برگشتی دارند نیز می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و موارد فوق محدودیتی برای آنان ایجاد نمی کند.
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