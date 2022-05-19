تشدید مهاجرت به دلیل نبود اشتغال پایدار در مناطق محروم اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری انگوت با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس با حضور در کمیسیون اجتماعی مشکلات و معضلات شهر گرمی و مناطق مختلف آن را مطرح میکند، برای ما غنیمت است.
وی وجود آسیبهای اجتماعی به ویژه در مناطق محروم را تهدیدی برای استان و کشور اعلام کرد و گفت: اگر در مناطقی مانند گرمی و انگوت که از محرومیتهای مزمن رنج میبرند، اقدامی برای ایجاد اشتغال پایدار صورت نگیرد شاهد مهاجرتهای گسترده از این مناطق به مرکز کشور خواهیم بود که خود بسترساز آسیبهای اجتماعی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از ساکنان مناطق حاشیه شهر در اردبیل بومیان منطقه گرمی و انگوت هستند که به دلیل نبود اشتغال، تولید و اقتصاد مناسب به این مناطق مهاجرت کرده و معضل حاشیهنشینی را ایجاد کردهاند.
قاسمیان گفت: سرمایهگذاری در این مناطق و محرومیتزدایی در دراز مدت میتواند سیمای فقر را در کشور بزداید و ما شاهد جامعهای امن و عاری از هرگونه آسیب اجتماعی خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر شاهد انفجار اطلاعات و ارتباطات اینترنتی در جامعه هستیم و همین سطح، توقعات و انتظارت مردم از نظام را بالا برده که امیدواریم دولت با تجدید نظر در خواستههای مردم، زمینه رفاه آنها را فراهم آورد.
قاسمیان با انتقاد از عدم استقرار نمایندگی ادارات در شهر انگوت خاطرنشان کرد: چند سال قبل در مصوبهای در صورتی که مردم یک منطقه به ۲۰ هزار نفر میرسید، نمایندگی ادارات در آن منطقه ایجاد میشد اما امروز باید این قانون بازنگری و تجدید نظر شود تا جلوی انباشت انتظارات گرفته شده و زمینه خدمت به مردم فراهم آید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس باید وزرا را ملزم کنند تا بلافاصله بعد از ایجاد شهرهای جدید، نمایندگی ادارات نیز در آنجا مستقر شده و با تقویت خدماترسانی، اعتماد به نظام روز به روز افزایش یابد.
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