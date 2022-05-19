اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد قربانی شامگاه پنجشنبه در جلسه سازماندهی جعفرآباد اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر، جدای از وظایف اداری و سازمانی، یک امر اعتقادی و دینی است که انجام و اجرای آن واجب است.
وی با بیان اینکه بر پیروان تشیع علوی واجب است که مقابل منکر بایستد و معروف را نیز توصیه و تبلیغ کند، گفت: اگر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وسیع نگاه کرده و دستورات آن را اجرا کنیم امورات دیگر نیز به تأسی این امر اصلاح میشود.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جعفرآباد مغان با اشاره به اینکه فرهنگ دینی و اعتقادی ما با دروغ، تهمت و غیبت، هیچ سازگاری و سنخیتی ندارد، افزود: بیتوجهی به مبانی دینی، تظاهر، خودنمایی، کنار گذاشتن حُجب و حیا در جامعه سبب رنجش مؤمنان، خانوادههای معظم شهدا و افراد فعال در عرصه تعالی بخشی به احکام اسلامی و اجرای قرآن میشود.
قربانی ضمن تشکر از فعالیتهای ستاد احیا امر به معروف، رعایت فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را یک وظیفه عمومی و همگانی دانست و گفت: همه ما در هر جایگاهی قرار داریم باید نسبت به اجرایی کردن این مهم جدیت ویژهای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه طبق گفته بزرگان و علمای دینی در جاهایی که احساس میکنید امر به معروف اثر بخش نیست و اثر معکوس دارد، باید این فریضه واجب را کنار گذاشت، ادامه داد: باید با پرهیز از تقابل، راه صحیح احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را پیش رفت تا به نتایج مطلوب دست یافت.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جعفرآباد مغان افزود: میتوان هنگام دیدن یک منکر در جامعه با تظاهر و رفتار فردی، نسبت به این موضوع اعلام بیزاری و یا رفتار روشنگرانه کرد.
حجتالاسلام قربانی در ادامه بر مساعدت دستگاهها نسبت به این فریضه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه احیای امربهمعروف و نهی از منکر در زمره بالاترین و مهمترین اقدامات فرهنگی است، ادارات میتوانند مطابق قانون و از محل بودجههای فرهنگی، به ستاد امر به معروف کمک کنند.
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