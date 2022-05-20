به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برای تکمیل این فناوری‌ها ۳.۵ میلیارد دلار هزینه خواهد شد و دولت آمریکا امیدوار است با استفاده از چنین فناوری‌هایی تا اواسط قرن جاری میلادی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در جو کره زمین به صفر برسد.

دولت آمریکا اعلامیه‌ای رسمی منتشر کرده و تصریح کرد برنامه ۳.۵ میلیارد دلاری اجرا خواهد شد تا چهار مرکز جذب مستقیم هوای منطقه‌ای ایجاد شده و به گسترش جدی فناوری و زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی دی اکسید کربن کمک شود.

هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود: جهان به فناوری‌های «حذف دی اکسید کربن» نیاز دارد - از کاشت درختانی که کربن را جذب می‌کنند، تا فناوری‌های پرهزینه برای مکش مستقیم دی اکسید کربن از هوا تا دستیابی به اهداف جهانی برای مهار تغییرات آب و هوایی.

جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا در این مورد گفته است: «آخرین گزارش آب و هوای سازمان ملل به وضوح نشان داد که حذف آلودگی کربن از طریق جذب مستقیم هوا و ذخیره ایمن آن یک سلاح ضروری در مبارزه ما علیه بحران زیست محیطی است.»