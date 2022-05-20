کشف انبارهای احتکار ارزاق عمومی در دیواندره

سرهنگ عباس عبدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف ۲ انبار احتکار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در دیواندره شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از انبارهای مورد نظر در مجموع ۲ تن روغن خوراکی، یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم ماکارونی و ۹۰۰ کیلوگرم آرد گندم احتکار شده، کشف کردند.

سرهنگ عبدی اعلام کرد: کارشناسان ارزش این اقلام را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره با اشاره به اینکه تلاش شبانه روزی پلیس برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران به صورت مستمر ادامه دارد، گفت: در این عملیات ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده قضائی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفتند.