به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (یکشنبه) در نشست «جریان های حلقههای میانی؛ پیشران حکمرانی مردمی» که در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: بحث حکمرانی مردمی و جریانهای حلقههای میانی، مبنای دینی و فقهی روشنی دارد که در بعضی از سخنرانیها در این زمینه عرایضی داشتهام.
وی به تفاوت بنیادی دموکراسی لیبرال و مردم سالاری پرداخت و افزود: در دموکراسی لیبرال مردم از حکمرانی حذف میشوند و میتوانند دولت در سایه تشکیل دهند و در مقابل در مردم سالاری اسلامی، مردم سازمان یافته و منسجم در همه ابعاد حکمرانی به دولت کمک میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: پیوند امت و امامت در حل مسائل حکمرانی با هم در ارتباط است. تواصی به حق و صبر و امر به معروف و نهی از منکر در معنای عام و گسترده آن در اهتمام به امور مسلمین، فریضه همگانی و واجب هستند.
کعبی بیان کرد: یکی از واجبات سیاسی و اجتماعی بنیادین بر هر مسلمان، مشارکت عمومی در ساخت جامعه، به عنوان نقش سازنده در این خصوص است و هر مسلمان و شهروند دولت اسلامی مجموعهای از تکالیف مهم اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارد که در نقشه راه دولت_ملت و رشد و پیشرفت آن اثر گذار است.
وی بیان کرد: شرکت در نماز جماعت جمعه و برگزاری مناسبات مختلف دینی و پرداخت خمس و زکات و … به نظم و امنیت و انجام جهاد همگانی و تحکیم بنیاد خانواده و رعایت کرامت انسانی منجر میشود. این پیوند و انسجام همه جانبه باید در حل نظام مسائل دولت اسلامی مورد توجه قرار گیرد. حل مسائل در معیشت، سلامت، جمعیت، حجاب و عفاف، فساد مجازی و امنیت و… باید از طریق شناسایی تشکلهای مردم نهاد و بسیج کردن مردم و استفاده از ظرفیتهای آنها مورد توجه قرار گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همان گونه که نماز ستون دین است، جامعه و مردم ستون مدیریت جامعه اسلامی هستند، اظهار داشت: جامعه اسلامی بدون حضور مردم ناقص میماند. نکتهای که بسیار اهمیت دارد، این است که معیارها، ضوابط و ملاکهای حضور مردم در صحنه باید به گونهای باشد که منجر به تشکیل جریانهای انحرافی به عنوان مطالبه گری و عدالت خواهی کشیده نشود.
کعبی در پایان با بیان اینکه رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد عمومی توسط شورای اندیشه ورز باید صورت گیرد، گفت: سیاستهای کلی نظام نیز علاوه بر اینکه باید به خط مشی عمومی و قانون در سطح اجرایی تبدیل شود باید به فرهنگ عمومی جامعه نیز تبدیل شود. تمرین و گفتمان سازی و جریان سازی ملی پیشنیاز تحقق حلقههای میانی است.
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