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۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۲

با استفاده از پلاک جنگی؛

سه‌شهید مفقودالاثر اصفهانی شناسایی شدند

سه‌شهید مفقودالاثر اصفهانی شناسایی شدند

همزمان با چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر، پیکر مطهر سه شهید مفقودالاثر شهر اصفهان از طریق پلاک هویت شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر سه تن از شهدای مفقودالاثر اصفهانی که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه به فیض عظیم شهادت نائل آمده بودند، با تلاش گروه‌های تفحص شهدا کشف و از طریق پلاک هویت شناسایی شدند.

نام این شهدای سرافراز «شهید فریدون ابراهیمی» فرزند محمود، «شهید محمود دهقانی پوده» فرزند محمد و «شهید حسینعلی شاهچراغی» فرزند فرهاد است.

خبر شناسایی این سه شهید با حضور سردار سیدمحمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به اطلاع خانواده‌های آن‌ها بعد از ۳۹ سال چشم‌انتظاری داده شد.

کد مطلب 5496302

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