روایت برق صنایع تهران در تنگنای تابستان؛چگونه خاموشی ها به یک روز رسید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در تابستانی که کمبود برق به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد، صنایع استان تهران نیز درگیر محدودیت‌هایی شدند که آثار آن تنها به خاموش شدن چراغ یک واحد تولیدی محدود نمی‌شد. برای کارخانه‌ای که فعالیتش به ماشین‌آلات، زنجیره تأمین و زمان‌بندی تولید وابسته است، قطع برق می‌تواند به معنای توقف خط، عقب افتادن سفارش‌ها، افزایش هزینه راه‌اندازی مجدد و در برخی موارد آسیب به مواد اولیه یا تجهیزات باشد.

در تهران، این فشار در مقطعی به جایی رسید که برخی واحدهای تولیدی با سه روز قطعی برق در هفته مواجه شدند؛ وضعیتی که به گفته مسئولان صنعتی استان تهران، اعتراض و گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، با این حال، روند محدودیت‌ها در ادامه تابستان تغییر کرد و پس از طرح موضوع در سطح ملی و دستور رئیس‌جمهور و تاکید استاندار تهران برای کاهش فشار بر بخش تولید، میزان قطعی برق صنایع استان به یک روز در هفته رسید.

این تغییر به معنای پایان مسئله ناترازی برق برای صنایع تهران نیست؛ اما از منظر تولید، فاصله میان سه روز خاموشی و یک روز خاموشی در هفته قابل توجه است، به‌خصوص برای واحدهایی که فعالیت پیوسته دارند و هر توقف، هزینه‌ای بیشتر از ارزش برق مصرف‌نشده به آنها تحمیل می‌کند.

سه روز خاموشی؛ هزینه‌ای که فقط روی قبض برق دیده نمی‌شود

محدودیت برق صنایع معمولاً با یک عدد ساده، یعنی «ساعات قطعی»، قابل اندازه‌گیری نیست. توقف یک خط تولید می‌تواند زنجیره‌ای از هزینه‌ها را به همراه داشته باشد؛ از پرداخت دستمزد در زمان توقف گرفته تا تأخیر در تحویل سفارش، کاهش ظرفیت تولید، مصرف سوخت برای ژنراتورهای اضطراری و هزینه تعمیر یا راه‌اندازی دوباره تجهیزات.

اهمیت این موضوع در استان تهران بیشتر است؛ استانی که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی کشور را در خود جای داده و اختلال در فعالیت آنها می‌تواند آثار خود را به صنایع پایین‌دستی، بازار و زنجیره توزیع نیز منتقل کند.

در نشست‌ اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در مردادماه، فعالان اقتصادی صراحتاً نسبت به تداوم و بی‌برنامگی قطعی برق صنایع اعتراض کردند و خواستار کاهش ساعات خاموشی، اعلام قبلی برنامه قطع برق و تأمین پایدار سوخت ژنراتورها شدند. در همین نشست، آثار قطعی‌های مکرر برق بر صنایع، به‌ویژه صنایع غذایی و دارویی، مورد بحث قرار گرفت.

به این ترتیب، مسئله فقط «برق نداشتن» نبود؛ مسئله اصلی، بی‌ثبات شدن برنامه تولید بود. کارخانه‌ای که نمی‌داند چه زمانی برق آن قطع خواهد شد، برای برنامه‌ریزی تولید، تأمین مواد اولیه و تحویل محصول نیز با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود.

ورود استانداری؛ تلاش برای مدیریت محدودیت‌ها

در چنین شرایطی، استانداری تهران تلاش کرد موضوع را از سطح گلایه‌های واحدهای تولیدی به یکی از محورهای تصمیم‌گیری اقتصادی استان تبدیل کند.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به مشکلات ایجادشده برای واحدهای تولیدی، تأکید کرد: هیچ واحد تولیدی در استان نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود، مدیریت خاموشی صنایع صرفاً به معنای کاهش عدد خاموشی نیست؛ بلکه پیش‌بینی‌پذیر کردن محدودیت‌ها نیز برای تولیدکنندگان اهمیت دارد.

وی گفت: برای یک واحد صنعتی، ممکن است یک خاموشی برنامه‌ریزی‌شده قابل مدیریت باشد، اما قطع برق بدون اطلاع قبلی می‌تواند خسارتی به مراتب بیشتر ایجاد کند.

استاندار تهران همچنین راهکارهایی مانند اختصاص فیدرهای مستقل به صنایع حساس، استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای تأمین برق و حمایت از خرید ژنراتور و توسعه نیروگاه‌های خودتأمین و خورشیدی را مورد تاکید قرار داد.

از سوی دیگر، موضوع محدودیت برق صنایع تهران در سطح ملی نیز پیگیری شد، فعالان اقتصادی در مراسم روز ملی صنعت و معدن، مسئله کاهش برق صنایع را با رئیس‌جمهور مطرح کردند و رئیس‌جمهور در همان مراسم دستور داد محدودیت برق صنایع تا حد امکان کاهش یابد و در صورت نیاز، مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و اداری با شدت بیشتری انجام شود تا تولید بتواند با ظرفیت بیشتری ادامه پیدا کند.

نتیجه چه بود؟

محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به خبرنگار مهر گفت: محدودیت برق واحدهای تولیدی که در مقطعی به سه روز در هفته رسیده بود، پس از پیگیری های استاندار تهران، به یک روز در هفته کاهش پیدا کرده است.

او ابراز امیدواری کرد، که همین میزان محدودیت نیز در آینده نزدیک حذف شود و برق مورد نیاز بخش تولید به شکل کامل تأمین شود.

البته این کاهش را نباید به معنای حل کامل بحران برق صنایع تعبیر کرد، حتی در شرایطی که خاموشی عمومی صنایع از سه روز به یک روز در هفته کاهش یافته، برخی صنایع انرژی‌بر همچنان با محدودیت‌های شدیدتری روبه‌رو هستند.

سیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمله به صنایع فولاد و سیمان اشاره کرد و افزود: در برخی مقاطع، محدودیت برق این صنایع به ۵۰ درصد می‌رسید؛ مسئله‌ای که به دلیل نقش این صنایع در تأمین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی می‌تواند اثرات زنجیره‌ای داشته باشد.

همزمان، در سطح وزارتخانه‌های نیرو و صمت نیز برای کاهش محدودیت شهرک‌های صنعتی توافق‌هایی صورت گرفت و کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز در هفته در دستور کار قرار گرفت.

خسارت‌ها باقی است، اما شدت فشار کمتر شده است

درباره میزان دقیق خسارت مالی صنایع استان تهران در تابستان ۱۴۰۵، تاکنون رقم رسمی و تفکیک‌شده‌ای منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون پشتوانه آماری، رقم مشخصی را به عنوان خسارت قطعی صنایع استان اعلام کرد، با این حال، مجموعه اعتراض‌های بخش خصوصی و درخواست برای کاهش خاموشی‌ها نشان می‌دهد که محدودیت برق عملاً به یکی از هزینه‌های تولید در تابستان تبدیل شده بود. کاهش خاموشی از سه روز به یک روز در هفته، در این شرایط بیش از آنکه به معنای حل مسئله باشد، به معنای کاهش دامنه خسارت و حفظ بخشی از ظرفیت تولید است.

واقعیت این است که ناترازی برق همچنان پابرجاست و صنایع هنوز نمی‌توانند با اطمینان از تأمین پایدار انرژی سخن بگویند. اما تجربه تابستان امسال در تهران نشان داد که میان «خاموشی ناگزیر» و «مدیریت خاموشی» فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که از طریق اطلاع‌رسانی قبلی، اولویت‌بندی صنایع، تأمین برق واحدهای حساس و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید را کاهش دهد.

در این میان، پیگیری‌های استاندار تهران توانسته دست‌کم در کوتاه‌مدت به کاهش محدودیت برق صنایع از سه روز قطعی در هفته به یک روز منجر شود، اما این به معنای پایان بحران نیست.

مسئله اصلی اکنون این است که این کاهش محدودیت، یک تصمیم مقطعی باقی نماند و به سیاستی پایدار برای تأمین برق تولید تبدیل شود؛ چرا که صنعت برای ادامه فعالیت خود بیش از برق ارزان، به برق قابل پیش‌بینی و پایدار نیاز دارد.