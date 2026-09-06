ناپایداری ۷۰ درصد بافت محله طیب و رهاشدگی املاک پروژه شوش شرقی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی پیش از ظهر امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش محلهگردی خود از محله طیب واقع در ناحیه ۱ منطقه ۱۵ شهرداری را قرائت کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی و ساختاری این منطقه اظهار کرد: منطقه ۱۵ شهرداری تهران یکی از مناطق گسترده و پرجمعیت جنوبشرق پایتخت است؛ منطقهای که به دلیل موقعیت ارتباطی، وجود محورهای مهم حملونقلی، تنوع کاربریهای شهری، استقرار فعالیتهای صنعتی و کارگاهی و همچنین وجود محلات قدیمی و بافتهای متراکم، ساختار شهری متنوعی دارد.
امانی تصریح کرد: توسعه نامتوازن این منطقه در دهههای گذشته، در کنار مزیتهای ارتباطی و اقتصادی، مجموعهای از مسائل از جمله فرسودگی بافت، تراکم جمعیتی، کمبود یا توزیع نامتوازن برخی خدمات شهری، ترافیک و تعارض میان کاربریهای مسکونی و فعالیتهای مزاحم را به وجود آورده است.
عضو شورای شهر تهران با تشریح ابعاد ساختاری این منطقه افزود: این منطقه با حدود ۳۰ کیلومترمربع مساحت و ۶۴۰ هزار نفر جمعیت، یکی از مناطق بزرگ شهرداری تهران به شمار میرود که دارای ۸ ناحیه و ۲۰ محله است و دو ناحیه آن نیز در حریم پایتخت قرار دارد.
وی تاکید کرد: ناحیه ۱ این منطقه شامل شش محله مینایی، مظاهری، مطهری، ولیعصر، شوش و طیب است.
بافت ۷۰ درصدی فرسوده، املاک بلاتکلیف اوقافی و سرانههای ناچیز محله طیب
وی در ادامه قرائت گزارش خود با اشاره به ویژگیهای جمعیتی و هویتی این محله اظهار کرد: محله طیب با حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت، یکی از محلات قدیمی جنوبشرق تهران است. تراکم بافت، معابر باریک و وجود بافت فرسوده و ناپایدار از مهمترین ویژگیهای آن به شمار میرود و بنا بر اظهارات اهالی، این محله دارای جمعیت مهاجرنشین و اتباع نیز هست.
امانی به قدمت و سابقه تاریخی و ایثارگری این محله اشاره کرد و افزود: هویت معاصر محله طیب بیش از هر چیز با نام شهید طیب حاجرضایی و قیام ۱۵ خرداد پیوند خورده است. همچنین این محله ۳۸۴ شهید سرافراز را تقدیم انقلاب کرده که ۵ تن از آنان در جریان جنگ ۱۲ روزه و عملیات رمضان به شهادت رسیدهاند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به چالشهای عمرانی و نوسازی در این منطقه تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائل محله طیب، فرسودگی گسترده بافت است؛ بهطوری که طبق گفته اهالی، حدود ۷۰ درصد بافت محله فرسوده و ناپایدار ارزیابی میشود. البته در دوره اخیر بهویژه در دوره مدیریت آقایان شیری و الفتپور، نوسازی بافتهای فرسوده در قالب طرحهای تجمیعی سرعت بیشتری گرفته و پلاکهای نوسازیشده متعددی در محله شکل گرفته است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با این حال، بخشی از املاک فرسوده تحت تملک اوقاف قرار دارند و طی چند دهه اخیر تعیین تکلیف نشدهاند. همین وضعیت در کنار شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی، اشتیاق سرمایهگذاران برای ورود به محله را کاهش داده و برخی املاک نیز توجیه اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری را ندارند.
امانی با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف پروژه شوش شرقی یادآور شد: یکی از بزرگترین مشکلات محله، رها شدن ۱۹ قطعه زمین و ملک تملکشده برای اجرای این پروژه است. پروژه شوش شرقی از سالهای گذشته با هدف توسعه، تعریض و ساماندهی معبر از سوی سازمان نوسازی شهرداری تهران کلید خورده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی درباره کمبود شدید امکانات شهری و فضای سبز در این محله گفت: محله طیب از نظر سرانههای فضای سبز، ورزشی و فرهنگی کمبرخوردار محسوب میشود. اهالی معتقدند حتی اگر اجرای پروژه اصلی به زمان بیشتری نیاز دارد، میتوان از زمینهای رهاشده به شکل موقت برای تأمین بخشی از سرانههای مورد نیاز محله استفاده کرد.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم هماهنگیهای درونسازمانی در شهرداری افزود: شهرداری منطقه نیز از عملکرد سازمان نوسازی گلایهمند است و تأکید دارد که در صورت واگذاری تعیین تکلیف این موضوع به شهرداری منطقه، سرعت انجام کارها و ساماندهی فضاها افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند هماهنگی جدی میانبخشی است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه قرائت گزارش محلهگردی خود، با تشریح وضعیت سرانههای فرهنگی و ورزشی محله طیب گفت: تنها سرای محله بهعنوان فضای فرهنگی شاخص در محدوده فعال است و طیب فاقد کتابخانه و سرانه فرهنگی مناسب است. این در حالی است که سه سینمای متروکه متعلق به بنیاد مستضعفان در محله وجود دارد و اهالی خواستار تعیین تکلیف این اماکن برای تأمین سرانههای فرهنگی هستند. همچنین زمین چمن بوستان گمنام در اختیار پیمانکار قرار گرفته که معتمدان محل اختصاص درآمد آن به سرای محله و تخصیص سانسهای رایگان برای اقشار کمبضاعت را مطالبات اصلی خود میدانند.
وی به چالشهای فضای سبز اشاره کرد و افزود: با وجود بوستانهای «شیرین» و «شهدای گمنام»، محله همچنان با کمبود فضای سبز مواجه است. بوستان شیرین شبها به محلی برای تجمع معتادان متجاهر تبدیل میشود، اما شرایط بوستان گمنام رضایتبخش است؛ هرچند وجود یک پست برق در کنار زمین بازی کودکان این بوستان نیازمند ایمنسازی است. همچنین در حالی که آبیاری بوستانها مناسب است، آبیاری و هرس درختان حاشیه معابر رها شده است.
امانی با اشاره به مشکلات ترافیکی و خدمات شهری تصریح کرد: تراکم مغازهها و مدارس در معابر باریک، کمبود شدید پارکینگ، سد معبر وانتبارها و وجود حدود ۴۰ تیر برق مزاحم، تردد خودروهای امدادی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین با تعطیلی شعب بانکی در سالهای اخیر، دسترسی مردم به خدمات بانکی و دستگاههای خودپرداز تنها به خیابان ۱۷ شهریور و میدان خراسان محدود شده است.
عضو شورای شهر تهران با هشدار درباره فرسودگی فضاهای آموزشی یادآور شد: با وجود ۱۸ مدرسه در محله، ظرفیت پایین آنها باعث سوق دادن دانشآموزان به سمت هنرستانها شده و به جز چند مدرسه غیردولتی، ساختمان اغلب مدارس بهشدت فرسوده و نیازمند توجه فوری است.
وی درباره امنیت و منظر شهری گفت: اهالی خواستار تأمین روشنایی ۲۸ نقطه حادثهخیز و تاریک برای کاهش سرقت هستند. همچنین بهسازی جدارهها، بازآفرینی منظر شهری و فعالسازی فضاهای بیدفاع شهری از نیازهای جدی محلهای است که از نظر بصری آسیب دیده است.
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