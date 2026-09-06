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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

همدان میزبان دهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین «زاگرس»

همدان میزبان دهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین «زاگرس»

همدان-دهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین «زاگرس» با حضور هنرمندان دارای معلولیت پنج استان غرب کشور در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین «زاگرس» با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت، تقویت حضور اجتماعی آنها و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.

براساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده علاقه‌مندان می‌توانند متون نمایشی خود را از تاریخ ۱۶ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و بازبینی آثار نیز از تاریخ ۲۸ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و مرحله نهایی جشنواره از ۲۴ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۵ در همدان برگزار می‌شود.

از هنرمندان، گروه‌های نمایشی و علاقه‌مندان به شرکت در دهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین «زاگرس» دعوت می‌شود مطالعه فراخوان و ارسال آثار خود در این رویداد فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند.

کد مطلب 6938739

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