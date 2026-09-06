به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره منطقهای تئاتر معلولین «زاگرس» با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت، تقویت حضور اجتماعی آنها و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری برگزار میشود.
براساس جدول زمانبندی اعلامشده علاقهمندان میتوانند متون نمایشی خود را از تاریخ ۱۶ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و بازبینی آثار نیز از تاریخ ۲۸ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و مرحله نهایی جشنواره از ۲۴ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۵ در همدان برگزار میشود.
از هنرمندان، گروههای نمایشی و علاقهمندان به شرکت در دهمین جشنواره منطقهای تئاتر معلولین «زاگرس» دعوت میشود مطالعه فراخوان و ارسال آثار خود در این رویداد فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند.
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