سرهنگ حسنعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افزایش پروندههای سرقت و دریافت چند فقره گزارش از شهروندان در سطح شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، تحقیقات تخصصی و کنترلهای اطلاعاتی شبانهروزی، موفق به شناسایی رد پای یک باند چهار نفره و حرفهای شدند که بهصورت سازمانیافته در نقاط مختلف شهر اقدام به سرقت از منازل میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از اجرای عملیات منسجم و هماهنگ در مخفیگاه متهمان خبر داد و تصریح کرد: در این عملیات، هر چهار عضو این باند دستگیر و در بازجوییهای تخصصی به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت از منازل در شهر اصفهان اعتراف کردند. برخورداری این سارقان از تجهیزات خاص و اتخاذ روشهای پیچیده، نشاندهنده حرفهای این گروه در به سرقت بردن اموال شهروندان است.
سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه در بستر ادامه تحقیقات، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد، گفت: از جمله اموال کشفشده در این پرونده، میتوان به مقادیر ارزندهای طلا و جواهر اشاره داشت. بر اساس بررسیهای اولیه کارشناسان، ارزش مجموع اموال به غارت رفته و کشفشده در این پرونده حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم، از پروندههای قابل توجه سرقت از منزل در سطح استان محسوب میشود.
رئیس پلیس آگاهی استان بیان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده و بازجوییهای فنی، با صدور بهترین حکم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند. تحقیقات تکمیلی به منظور کشف زوایای پنهان جرائم، شناسایی مالخران احتمالی و بازگرداندن تمامی اموال مسروقه به صاحب آنها ادامه دارد.
سرهنگ اکبری با تأکید بر اینکه وزارتچین و توجه به ایمنی، مهمترین دنیای در برابر سارقان است، به شهروندان توصیه کرد: در زمان ترک منزل حتماً از قرار دادن اشیای قیمتی، طلا و وجه نقد در محلهای قابلدسترس خودداری کرده و منزل را به تجهیزات ایمنی همچون دزدگیر و دوربین مداربسته مجهز کنید. از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در محله یا حضور افراد ناشناس در محدوده مسکونی، بلافاصله مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا بیش از این باید پیشگیری با حضور بهموقع کلانتریها انجام شود.
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