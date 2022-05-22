ارائه تضامین بانکی برای جوانان و شرکت های دانش بنیان دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یامینپور ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان در جمع خبرنگاران، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱ و آییننامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها اجازه نمیدهد تا خلاف قانون تضمینهایی را مطالبه کنند،.
وی اظهار کرد: اعطای تسهیلات مسائلی است که باید به صورت مداوم پیگیری شود و این مسائل در استانها و در شورای بانکها توسط استاندار و ستاد ساماندهی امور جوانان پیگیری میشود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: طی سال گذشته در استان زنجان ۸۵ یا ۸۷ درصد از متقاضیان وام ازدواج، وام خود را دریافت کردند.
یامین پور تاکید کرد: معاونت امور جوانان و نهاد متولی امور جوانان از طریق ستادهای ساماندهی امور جوانان متولی ایجاد همافزایی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف متولی امور جوانان از جمله نهادهایی که تسهیلاتی در حوزه ازدواج، اشتغال و مسکن دارند، است.
وی افزود: در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان که با موضوع اشتغال تشکیل شد، چند دستگاه استان گزارش عملکرد دادند و گزارش دقیقی از وضعیت تسهیلاتی که باید جوانان در استان از بانکهای عامل دریافت کنند، اعلام شد که نشان داد کار، آنچنان که باید پیش نرفته است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: مسئله اصلی تضامینی است که بانکها مطالبه میکنند و تامین آن برای بسیاری از جوانان، سازمانهای مردمنهاد و شرکتهای دانشبنیان دشوار است که استاندار زنجان دستور قاطعی برای پیگیری مسئله دادند.
یامین پور افزود: هدف در حوزه ازدواج که یک مسئله راهبردی برای دولت است و جوانان در دریافت تسهیلات اعطایی با مشکل مواجه نشوند و واقعیت این است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته طی دو ماه اول امسال تعداد زیادی وام اعطا شده است.
وی با بیان اینکه یزان وام از ۷۰ میلیون تومان به ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱ و آییننامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها اجازه نمیدهد تا خلاف قانون تضمینهایی را مطالبه کنند.
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