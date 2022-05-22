رژیم صهیونیستی مانع از بازسازی غزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت مسکن فلسطین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با اعمال فشار به کشورهای کمک کننده، مانع از بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ ۲۰۲۱ می‌شود.

ناجی سرحان سرپرست وزارت مسکن فلسطین طی نشست خبری در شهر غزه عنوان کرد: تنها ۲۰ درصد از منازلی که به طور کامل تخریب شده، بازسازی شده‌اند و بخش کشاورزی و تجاری نیز دستاورد ملموسی در زمینه بازسازی امکان تخریب شده نداشته است.

این مقام فلسطینی با اشاره به کمبود سرمایه گذاری در مقایسه با حجم تخریب صورت گرفته، افزود: فقدان کمک کننده واقعی نیز باعث تأخیر در روند بازسازی شده است.

وی از مصر خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی با موضوع بازسازی و بهبود زیرساخت‌های نوار غزه شد و خواستار تلاش تشکیلات خودگردان فلسطین در زمینه جذب کمک‌های مالی برای بازسازی این منطقه شد.

در ماه می ۲۰۲۱ رژیم صهیونیستی به نوار غزه حمله کرده و طی ۱۱ روز حملات بی امان، صدها شهروند فلسطینی شهید و زخمی شدند.