آبله میمون چیست؟ /موردی از ابتلا در ایران گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به شیوع بیماری آبله میمون در برخی از کشورهای جهان، اعلام کرد: این بیماری علاوه بر میمون از سایر جوندگان مانند موش و خرگوش نیز قابل انتقال است. البته در بدن ممکن است علائمی نداشته باشد.
این بیماری جزو بیماریهای مشترک بین انسان و دام است یعنی قابل انتقال به انسان است. راههای انتقال آن از طریق تماس با حیوان یا انسان آلوده به بیماری است. ویروس آبله میمون میتواند از طریق تماس با ضایعات پوستی که ویروس از آن دفع میشود، مایعات بدن، ترشحات تنفسی و در انسانها از طریق ارتباط جنسی هم قابل انتقال است.
نگرانیهای به وجود آمده در دنیا به این دلیل است که چرا این بیماری در چندین کشور به صورت همزمان گزارش شده است. البته در این گزارشها مشاهده شده که همه افراد مبتلا به آبله میمون در تماس مستقیم با حیوان یا انسان بیمار بودند.
این سازمان با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی در این زمینه میتواند بیماری آبله میمون را کنترل کند، اعلام کرد: بخش مراقبتهای انسانی در حیطه وظایف وزارت بهداشت است. اما در بخش دامپزشکی آمادگی لازم را داریم تا از طریق تشدید نظارت بر حیات وحش، کنترل حیوانات در مراکز نگهداری، اطلاع رسانی به دامپزشکان و مسئولان مرتبط با این مراکز، تشدید نظارتها در مرزهای زمینی به ویژه مرز هوایی برای انتقال گونه میمون از شیوع و انتقال این بیماری جلوگیری کنیم.
براین اساس، تاکنون موردی از ابتلاء به این بیماری در حیوانات در کشور ایران گزارش نشده است. سازمان بهداشت جهانی از انتشار این بیماری در بیش از ۱۲ کشور ابراز نگرانی کرده، ولی هنوز این بیماری را اپیدمی اعلام نکرده است.
این بیماری جای نگرانی ندارد اما تاکید میکنیم در حوزه بهداشت و بیماریها نباید هیچ چیزی را دست کم گرفت. اگر ملاحظات بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهیم امکان انتقال بیماری وجود ندارد. توصیه میکنیم که مردم در تماس با جوندگان دقت بیشتری داشته باشند.
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