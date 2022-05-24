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۳ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۵۴

در واکنش به ترور شهید صیاد خدایی؛

کوبا: ترورهای گزینشی، صلح و امنیت خاورمیانه را تهدید می کند

کوبا: ترورهای گزینشی، صلح و امنیت خاورمیانه را تهدید می کند

وزارت امور خارجه کوبا ضمن محکومیت ترور سردار شهید «حسن صیاد خدایی» تأکید کرد این گونه ترورهای گزینشی، صلح و امنیت خاورمیانه را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه کوبا با صدور بیانیه‌ای به جنایت ترور سردار پاسدار شهید «حسن صیاد خدایی» توسط ایادی استکبار جهانی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: ترورهای گزینشی مانند آنچه اخیراً در ایران علیه حسن صیاد خدایی سرهنگ سپاه پاسداران رخ داد را به شدت محکوم می‌کنیم.

وزارت خارجه کوبا تأکید کرد: این گونه اقدامات، صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند.

گفتنی است سردار پاسدار شهید حسن صیاد خدایی روز یکشنبه در مقابل منزل خود در یکی از خیابان‌های تهران به ضرب گلوله ایادی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این جنایت با واکنش و محکومیت بسیاری در سطح مقامات رسمی و مردمی مواجه شده است.

کد مطلب 5498662

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