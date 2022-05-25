آغاز مذاکرات طرف های یمنی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده سازمان ملل در یمن با اعلام شروع مذاکرات میان هیأت مذاکره کننده جنبش انصارالله و هیأت شورای ریاست جمهوری (تحت حمایت ریاض) این کشور، به منظور بررسی مفاد آتش بس و بازگشایی مسیر شهر تعز خبر داد.

چند روز پیش هیأتی از جنبش انصارالله یمن برای شرکت در در کارگاهی با عنوان بررسی بندهای آتش بس به اردن سفر کرده است.

یک منبع امنیتی در کمیته نظامی جنبش انصارالله ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها منجر به گشوده شدن گذرگاه‌های انسانی، توقف نقض آتش بس توسط ائتلاف متجاوز سعودی و پایان محاصره و اشغالگری شود.

منبع مذکور عنوان کرد: گفتگوهای امان نشان دهنده تمایل به صلح و واکنش مثبت به آتش بس برقرار شده از سوی سازمان ملل متحد، برغم نقض مکرر آن از طرف دشمن است.

این در حالی است که جنگنده‌ها و نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی بارها اقدام به نقض آتش بس اعلام شده از جانب سازمان ملل متحد شده اند.