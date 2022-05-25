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۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۰۶

در ولایت بلخ رخ داد؛

انفجارهای مهیب در مزار شریف افغانستان/ ۵۴ نفر کشته و زخمی شدند

انفجارهای مهیب در مزار شریف افغانستان/ ۵۴ نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های افغانستان از وقوع ۳ انفجار مهیب در شهر مزار شریف در ولایت بلخ با ۵۴ کشته و زخمی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کابل تایمز، لحظاتی قبل صدای وقوع انفجاری مهیب در شهر مزار شریف در مرکز ولایت بلخ واقع در افغانستان شنیده شد.

بر اساس اعلام این رسانه، گفته می شود که این انفجار در حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف رخ داده است.

فرماندهی پلیس طالبان در بلخ وقوع انفجار را تأیید کرد؛ اما تا کنون درباره آن اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

گزارش های اولیه در این خصوص حاکی است که این انفجار یک خودرو مسافربری را هدف قرار داده است.

به گزارش این رسانه، منابع آگاه نیز اعلام کردند که انفجار دوم در کارته آریانا در حوزه پنجم امنیتی شهر مزارشریف رُخ داده است.

انفجار سوم نیز بدون اشاره به موقعیت دقیق آن مخابره شده است.

به گفته آریانا نیوز، در این ۳ انفجار در مجموع ۹ نفر کشته و ۴۵ تَن نیز زخمی شده‌ اند.

طالبان تاکنون تنها وقوع یک انفجار را تأیید کرده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره مسببین این حادثه منتشر نشده است.

کد مطلب 5499529

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    نظرات

    • حسین سیدی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
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      اللهم عجل لولیک الفرج باز هم شیعیان افغانستان قربانی افراط گرایان شدند

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