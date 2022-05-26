به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی اصل عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از فاتحان خرمشهر در سالن ولایت اردبیل اظهار کرد: عملیات بیت‌المقدس در دوران هشت سال دفاع مقدس درخشان‌ترین مقطع در پیروزی رزمندگان اسلام است که رویه جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد.

وی تصریح کرد: ما امروز باید این سرمایه بی‌نظیر را قدر دانسته و از تجربیات به دست آمده در این مقطع حساس بهره ببریم تا کشور ما بتواند در مقابل همه هجمه‌های استکبار جهانی شایسته و موفق عمل کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل امنیت پایدار را ارزنده‌ترین سرمایه کشور توصیف کرد و گفت: در مقایسه با کشورهای دیگر، امنیت پایداری که در جمهوری اسلامی ایران برقرار شده مرهون فداکاری و ایثارگری رزمندگان، شهدا، جانبازان و آزادگانی است که اجازه ندادند در هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک این کشور به یغما برود.

محمدی اصل ولایت‌پذیری و بصیرت را ۲ عنصر اساسی در تقویت مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: ما جنگی را پیروز شدیم که در آن همه استکبار جهانی دست به دست هم داده بودند تا ایران اسلامی را به زانو درآورند اما در این جنگ نامتقارن و نامساوی رزمندگان اسلام با تکیه بر اصل شجاعت و اراده آهنین معنوی خود توانستند بر همه شرق و غرب غلبه کنند.

وی یکی از رویکردهای هشت سال دفاع مقدس را تاکتیک جنگی آن هم در عملیات‌های شبانه اعلام کرد و ادامه داد: عملیاتی که رزمندگان اسلام با طراحی مناسب انجام دادند، اکثر آنها عملیات غرورآفرینی بوده که می‌تواند امروز به عنوان یک تجربه ارزشمند در دوره‌های عالی نظامی‌گری و دانشگاه‌های نظامی مورد توجه قرار گیرد.

محمدی اصل از هشت سال جنگ تحمیلی به عنوان مظهر حماسه، اقتدار، تدبیر و حکمت یاد کرد و گفت: امروز نیز جنگ در این کشور در جغرافیای وسیع ادامه دارد چرا که رزمندگان سلحشور ما با حضور در مناطق مرزی به ویژه شمالغرب سعی می‌کنند تا با غلبه بر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی با اشرار، معاندان و دشمنان داخلی و خارجی مبارزه کنند.

وی اراده ملت ایران را در این نبرد تن به تن قابل تحسین توصیف کرد و افزود: قطعاً در جنگ ترکیبی دشمن که با حیله‌گری‌های مختلف آغاز شده، ملت ما موفق عمل کرده و به پیروزی واقعی دست می‌یابند.

محمدی اصل فتح خرمشهرهای دیگر را مرهون ایستادگی و مقاومت برشمرد و خاطرنشان کرد: امام راحل در آن مقطع اعلام کردند که جنگ برای ما یک نعمت و گنجینه است که امروز نتیجه این تعبیر شایسته را به عینه می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران توانسته با دست خالی به پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات دست پیدا کند که این همان نعمت و گنج عظیم دوران دفاع مقدس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در شرایط سخت کنونی مقام معظم رهبری بر مؤلفه جهاد تبیین و روشنگری با تکیه بر عناصر معنوی تاکید دارند که ما نیز در این جنگ ادراکی و ترکیبی در عرصه‌های مختلف نیازمند چنین فعالیت‌های روشنگرانه و جهاد تبیین هستیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: شهدا، ایثارگران و خانواده‌های ارزشمند آنها مدال افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و باید این مدال افتخار را برای همیشه پاس داشت.