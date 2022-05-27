سهم ۳.۴۵ درصدی بانوان گیلانی در اهدای خون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بابک پاکدل عصر پنج شنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۶ هزار واحد خون اهدا شده است، اظهار کرد: سهم بانوان در این میان ۵۵۵ واحد خون است.
وی با بیان اینکه این میزان معادل ۳.۴۵ درصدی مجموع خونهای اهدا شده در استان گیلان است، افزود: پیش بینی میشود با انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی این میزان به ۸ درصد برسد.
مدیر کل انتقال خون گیلان با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط خاص استان، گیلان یکی از پرمصرفترین استانها در زمینه استفاده از فرآوردههای خونی است، ادامه داد: بهبود مشارکت بانوان در اهدای خون نیازمند فرهنگ سازی است.
وی با اشاره به نبود تفاوت در اهدای خون زنان و مردان، اضافه کرد: تنها در طول مدت هر دوره اهدای خون تفاوت وجود دارد که در بانوان هر ۴ ماه یک بار میتوانند خون اهدا کنند.
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