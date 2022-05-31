چالش های بازار تجهیزات پزشکی کشور

مریم قاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع ردیابی کالاهای تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: تمامی ملزومات و تجهیزات پزشکی در کشور قابل ردیابی است. به طوری که برای ورود مواد اولیه کد IRC وجود دارد و همه کالاها ددر سامانه تی تک ثبت می‌شوند.

وی افزود: در واقع، ردیابی و رهگیری ملزومات و تجهیزات پزشکی بر اساس کدهای یونیک، صورت می‌پذیرد.

قاسمی در ادامه به مشکلات شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو، را بخشنامه‌هایی که پشتوانه قانونی ندارند، کار را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند. به طوری که اخیراً بخشنامه‌ای داده که به تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به ازای ارائه کالا به مراکز درمانی، وجه نقد دریافت نکنند و همین موضوع، بهانه‌ای شده برای مراکز درمانی که با شرکت‌های تجهیزات پزشکی تسویه نکنند.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به جای اینکه برای مشکل مطالبات معوق شرکت‌های تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی، راهکار بدهد، با این قبیل بخشنامه‌ها، مشکلات را تشدید می‌کند.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، به موضوع قیمت گذاری کالاهای پزشکی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته که بحث اصلاح قیمت‌ها مطرح شد، شرکت‌های تجهیزات پزشکی درگیر چالش هستند.

وی افزود: کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، مشمول قیمت گذاری سازمان غذا و دارو هستند، اما یک سری از کالاها که ارز ترجیحی نمی‌گیرند، از روال قیمت گذاری بیرون آمده اند.

قاسمی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، گفت: متأسفانه اصلاح قیمت‌ها متناسب با نوسانات بازار نیست و بعضاً شرکت‌های تجهیزات پزشکی، بایستی مدت زمان زیادی را منتظر بمانند تا کمیسیون قیمت گذاری تشکیل شود.

وی در ارتباط با تأثیر ارز ترجیحی بر بازار تجهیزات پزشکی کشور، افزود: مشکل حوزه تولید تجهیزات پزشکی، یک مشکل جهانی است. به طوری که در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید تجهیزات پزشکی دچار مشکل شده ایم.

قاسمی به تأمین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در تولید تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: مدت زمان تأمین مواد اولیه که شاید تا ۷ ماه بود، الان خیلی بیشتر شده است.

وی افزود: کمبود نقدینگی باعث بروز مشکل در تأمین مواد اولیه از بازار جهانی شده است و کار برای تولیدکنندگان سخت‌تر شده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: مواد اولیه بعضی کالاها، تماماً از بازار جهانی تأمین می‌شود که اغلب شامل قطعات الکترونیکی با کیفیت است.

قاسمی در ارتباط با اهمیت ارز ترجیحی در بازار تجهیزات پزشکی کشور، گفت: انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، خواهان شفافیت و اولویت بندی در تخصیص ارز هستند. یعنی نباید مکانیزم توزیع ارز به گونه‌ای باشد که استثنا ایجاد کند.

وی افزود: اگر قرار باشد توزیع ارز ترجیحی در بازار تجهیزات پزشکی خارج از اولویت بندی باشد، تولیدکنندگان آسیب خواهند دید و بهتر است که ارز ترجیحی نباشد.