پیگیر احقاق حق تیم ملی فوتبال هستیم/ کانادا پاسخگوی تصمیمش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد پولادگر در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «پرس‌تی‌وی» درباره تصمیم کانادا در لغو بازی دوستانه برابر ایران اظهار کرد: تیم ملی فوتبال ایران در این دور از رقابتهای انتخابی جام جهانی توانست با یک موفقیت چشم‌گیر، سریع‌ترین صعود را به جام‌جهانی داشته باشد. در راستای آماده‌سازی و انجام بازی‌های تدارکاتی، توافقی بین فدراسیون فوتبال ایران و کانادا صورت گرفت که دو تیم در تاریخ ١۵ خرداد در ورزشگاه ونکوور به مصاف هم بروند.

وی گفت: از آنجا که در سال‌های اخیر مشکلات سیاسی بین دو کشور ایران و کانادا وجود داشت و رابطه سیاسی بین دو کشور برقرار نبود، ملاحظاتی مطرح شد. همچنین اخباری به ما رسید که ممکن است تحرکاتی علیه ایران در کانادا انجام شود ولی از آنجایی که ما روح ورزش را جدا از سیاست می‌دانیم محدودیتی برای این دیدار لحاظ نشد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: با توجه به تاکیدات فدراسیون جهانی فوتبال و منشور کمیته بین‌المللی المپیک که ورزش و سیاست را از هم جدا می‌داند ما آماده این بازی تدارکاتی بودیم و فدراسیون فوتبال کانادا نیز اطمینان خاطر داده بود که تمام ملاحظات ما رعایت می‌شود.

وی با اشاره به صحبت‌های نخست‌وزیر کانادا خاطرنشان کرد: بعد از این اظهارنظر، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد موافق صحبت‌های نخست‌وزیر کشورش نیست و خواستار این موضوع شد که سیاست و ورزش باید از هم جدا باشند. با مکاتبات صورت گرفته و ابراز اطمینان مقامات فدراسیون فوتبال کانادا، تیم ملی برای گرفتن ویزا راهی ترکیه شد ولی این بازی بصورت یکطرفه از سوی کانادا لغو شد و دلیل آن را نیز سیاسی اعلام کردند.

پولادگر اظهار کرد: جای تأسف است دولتی که در حرف مدعی جدایی ورزش از سیاست است به طور واضح قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. فدراسیون فوتبال ایران پس از لغو این بازی در تلاش است که تیم ملی دیدار دوستانه‌ای برگزار کند. در این راستا فدراسیون درحال رایزنی است اما آن چیزی که در اذهان مردم باقی می‌ماند این است که دولت کانادا سیاست را وارد ورزش و قرارداد را ظالمانه لغو کرد. تیم ایران در این خصوص هم لطمه مالی و هم لطمه روحی خورد و آنها باید پاسخگو باشند.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: پیگیر احقاق حق تیم ملی فوتبال هستیم و امیدواریم که بازیکنان تیم ملی بتوانند به دور از حاشیه آماده حضور در جام جهانی قطر شوند. قطعا همه مردم ایران منتظر درخشش ملی‌پوشان در جام جهانی هستند.

پولادگر در پایان گفت: کشوری چون کانادا که قرار است میزبان دور بعدی مسابقات جام جهانی باشد توانایی برگزاری یک بازی تدارکاتی را ندارد. با وجود این همه ادعا آنها توافقنامه را یکطرفه لغو می‌کنند و حرف‌هایشان بهانه‌ای بیش نیست.