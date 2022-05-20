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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

با اظهارات یک نماینده صورت گرفت؛

ورود پارلمان کانادا به بازی با ایران و درخواست برای لغو مسابقه

ورود پارلمان کانادا به بازی با ایران و درخواست برای لغو مسابقه

بحث برگزاری بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران مقابل کانادا واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و حتی پای نمایندگان پارلمان کانادا را به این ماجرا باز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران بعد از چند هفته مذاکره و رایزنی سرانجام موفق شد نخستین بازی دوستانه برای تیم ملی ایران را در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقابل کانادا فراهم کند. این مسابقه قرار است بامداد روز ۱۶ خرداد (به وقت تهران) در شهر ونکوور برگزار بشود.

ورود پارلمان کانادا به بازی دوستانه با ایران

از زمان اعلام هماهنگی این مسابقه و تقابل ایران و کانادا، واکنش‌های زیادی در هر دو کشور شکل گرفت. فدراسیون ایران این مسابقه را با هدف شبیه سازی دیدار با آمریکا در جام جهانی برای تیم ملی تدارک دید اما به دنبال آن، مباحث سیاسی برگزاری مسابقه را تحت تأثیر خود قرار داد.

این موضوع حتی تا جایی پیش رفته است که بعضی از گمانه زنی‌ها حاکی از احتمال لغو این دیدار است بخصوص حالا که پارلمان کانادا هم به دیدار تدارکاتی دو تیم ورود کرده است.

«متیو جیمز آرتور جنروکس» یکی از نمایندگان پارلمان کانادا اخیراً با ارائه یک سخنرانی در این پارلمان، اظهار امیدواری کرد که دولت کانادا برگزاری بازی دوستانه با ایران را متوقف کند.

ورود پارلمان کانادا به بازی با ایران و درخواست برای لغو مسابقه

پاسخ فدراسیون کانادا به نخست وزیر این کشور

پیش از این هم «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا به صورت ضمنی از دعوت ایران به این کشور برگزاری این دیدار تدارکاتی انتقاد کرده بود: «این انتخاب فدراسیون کانادا بوده است. به نظرم این ایده خیلی خوبی برای دعوت از تیم ملی ایران به کانادا نبود اما این چیزی است که برگزار کنندگان باید درباره اش توضیح بدهند.»

این اظهارات واکنش «ساندرا گیج» مدیر دفتر بازاریابی فدراسیون فوتبال کانادا را به دنبال داشت. ساندرا گفت: ما در فدراسیون فوتبال کانادا به قدرت ورزش و توانایی آن در گرد هم آوردن افراد با پیشینه‌ها و عقاید سیاسی مختلف برای یک هدف مشترک اعتقاد داریم. ایران یکی از ۳۲ فدراسیون شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است و فوتبال کانادا همچنان از تمامی پروتکل‌های بین المللی در برگزاری این مسابقه پیروی می‌کند. ما روی آماده سازی تیم ملی مردان خود برای رقابت در صحنه جهانی متمرکز هستیم.

حمید استیلی: لغو بازی با کانادا جریمه سنگینی دارد

حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال ایران امروز در مصاحبه‌ای تاکید کرد که سفر این تیم به کانادا سیاسی نیست. وی گفت: تیم ملی پیام‌آور صلح و دوستی است و از طریق فوتبال و ورزش می‌تواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ورزش واقعاً از سیاست جدا است.

وی افزود: شاید در بخشی از ورزش دخالت سیاسیون باشد اما روح ورزش جدا از این مسئله است.

استیلی همچنین تاکید کرد که اگر بازی ایران - کانادا لغو بشود، جریمه سنگینی در پی خواهد داشت.

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کد مطلب 5494796

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    نظرات

    • مادربچه هاومعلم مدرسه IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      2 4
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      عدو شود سبب خیر اگرخداخواهد، لغو بازی باکانادا، تودهنی دیگری به مدعیان جدایی سیاست از ورزش درغرب است
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      0 1
      پاسخ
      تیم ملی باید برنامه جایگزین بازی باکاناداراداشته باشد .بهنظراگر کانادا واکوادور درقطردیدارکنند بهتر است.
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا فقط برای ما جریمه داره؟؟؟؟؟؟؟
    • مهدی IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      3 3
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      این ادم کشهای بومیان کانادا ومتجاوزان وحشی به سرزمین بومیان ارزش بازی کردن با انهارا ندارد
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      7 0
      پاسخ
      ببینید سیاست چه بلایی بر سر ورزش کشور کرده

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