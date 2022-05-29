به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا لطفی، صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس آگاهی فاتب، اظهار داشت: قریب ۴ سال است که به عنوان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ فعالیت کردم و تمام تلاش کردیم تا در راستای آرامش و آسایش مردم قدم بردارم.

وی افزود: در ۴ سال گذشته کارهای بسیاری از جمله مسائل فنی، علمی و اقدامات نوین انجام شد و می‌توانم بگویم که امروز کمتر پرونده مهم کشف نشده در تهران بزرگ داریم.

سردار لطفی بیان کرد: کشف وقوع جرایم سال ۱۴۰۰ در حوزه جرایم خشن و جنایی ۱۱۵ درصد است، یعنی جدا از پرونده‌های سال ۱۴۰۰ پرونده‌های سال‌های قبل هم رسیدگی شده است.

رئیس سابق پلیس آگاهی گفت: در حوزه سرقت، در کل کشور سهم تهران بزرگ در وقوع سرقت در گذشته ۲۴ درصد بوده است که به ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: ایجاد مرکزی برای پرونده‌های فقدان اقدام مهم دیگری بود که انجام شد، همچنین مرکز واکنش سریع برای مقابله با موبایل قاپی از آخرین اقداماتی بود که در راستای مبارزه با سرقت موبایل انجام دادیم.

سردار لطفی گفت: پلیس آگاهی تهران بزرگ متشکل از کارآگاهان خبره و بی نظیر در سراسر کشور است که امیدواریم از زحمات آنان بیشتر استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا لطفی از این پس به عنوان جانشین پلیس امنیت فراجا خدمت می‌کند.