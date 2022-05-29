محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زنجان ۶۰ هزار بافنده قالی دارد، گفت: براساس آخرین آمار تنها بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ نفر بیمه قالی باف هستند.

وی اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی نسبت به بیمه قالی بافان همکاری مضاعف را داشته باشد.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت زنجان، با بیان اینکه اداره فرش استان زنجان افرادی که در این حرفه فعالیت می‌کنند را بیمه می‌کند ولی تامین اجتماعی همکاری لازم را ندارد، گفت: اگر در استان به بیمه قالی بافان توجه شود تولید و صادرات فرش دستباف افزایش پیدا خواهد کرد.

جعفری با بیان اینکه زنجان در تولید فرش ابریشمی و پشمی درسطح کشور سرآمد است ولی افزایش قیمت مواد اولیه باعث کاهش تولید فرش دستباف در استان شده است، ابراز کرد: حمایت از تولید کنندگان فرش دستباف باعث رونق این صنعت می‌شود.

وی با بیان اینکه با صندوق بیمه عشایری و روستائیان در استان قرار دادی منعقد شده که فرش بافان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، افزود: استقبال از اینه بیمه خوب نیست.

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